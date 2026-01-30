轉戰太空人迎接新挑戰！鄧愷威交易後首發聲：感謝巨人一路栽培





▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

台灣旅美投手鄧愷威確定透過交易轉戰休士頓太空人，經紀公司啟程國際運動行銷今代為發表回應，轉述鄧愷威心聲，感謝原東家舊金山巨人多年來的栽培，也感謝太空人給予新的機會與挑戰，強調未來將全力把握每一次登板機會，持續努力向前。

經紀公司表示，針對今日鄧愷威透過交易加入太空人一事，鄧愷威轉達，「我非常感謝舊金山巨人隊一路以來的栽培與照顧，讓我在體系中持續調整與成長，也更加了解職業舞台對自己的要求；同時也感謝休士頓太空人隊的肯定與信任，給我新的機會與挑戰。謝謝一路支持我的球迷朋友，未來我會持續把每天的準備做到最好，全力把握每一次上場的機會，繼續努力。」

這筆交易由《The Athletic》太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）率先披露，他指出太空人與巨人即將完成交易，內容為太空人送出捕手潛力新秀捕手維拉瑞爾（Jancel Villareal）換得右投鄧愷威。羅姆同時提到，鄧愷威角色彈性，既能擔任先發投手，也可轉任牛棚支援，有助於太空人補強右投戰力深度。

鄧愷威2025年在大聯盟出賽8場（7場先發），共投29.2局，防禦率6.37，每9局保送數5.16偏高，但每9局三振數提升至11.83，FIP為3.81。

儘管帳面防禦率並不理想，鄧愷威的三振能力與進階數據仍具吸引力，不過在巨人先發投手戰力排序中，仍落後於多名年輕投手，最終成為交易籌碼。隨著轉戰太空人，鄧愷威將迎來旅美生涯的新篇章，後續定位與發展備受關注。