周天成逆轉勝梅克爾　連續兩年闖北極羽球公開賽冠軍戰

▲台灣羽球一哥周天成連續兩年打進北極羽球公開賽男單冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

台灣羽球男單一哥「小天」周天成，11日在芬蘭舉辦的BWF超級500北極羽球公開賽男單4強賽再傳捷報！在出戰世界排名第45的法國好手梅克爾。儘管首局不僅落後，還遭遇右手小指受傷見血，周天成仍展現韌性，最終以13比21、21比13、21比13逆轉晉級，連續4場都打滿3局才勝出，也連續兩年成功挺進冠軍賽。

周天成去年就在北極公開賽奪冠，今年力拼衛冕卻一路打得辛苦，前3輪都需鏖戰3局才能晉級。值得一提的是，周天成與梅克爾已連續兩年在北極賽場上交手，去年首輪周天成以直落二擊敗梅克爾，並最終登頂封王。

梅克爾今年表現亮眼，生涯首度闖進超級500賽事4強。過程中他在16強賽擊敗日本名將西本拳太，且未失一局，狀態火熱。今日再度對決，梅克爾首局氣勢如虹，技術暫停時以111比6領先，並把握周天成傷勢，以21比13先搶一局。

進入第二局，周天成調整戰術，改以多拍來回牽制對手，積極製造梅克爾失誤，成功以21比13扳回一城。

決勝局周天成雖體力下滑，但仍透過節奏變化和陷阱球壓制梅克爾，最終同樣以21比13拿下勝利，連續兩年晉級北極公開賽冠軍戰，距離衛冕僅剩最後一勝。