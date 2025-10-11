運動雲

>

周天成逆轉勝梅克爾　連續兩年闖北極羽球公開賽冠軍戰

▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣羽球一哥周天成連續兩年打進北極羽球公開賽男單冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

台灣羽球男單一哥「小天」周天成，11日在芬蘭舉辦的BWF超級500北極羽球公開賽男單4強賽再傳捷報！在出戰世界排名第45的法國好手梅克爾。儘管首局不僅落後，還遭遇右手小指受傷見血，周天成仍展現韌性，最終以13比21、21比13、21比13逆轉晉級，連續4場都打滿3局才勝出，也連續兩年成功挺進冠軍賽。

周天成去年就在北極公開賽奪冠，今年力拼衛冕卻一路打得辛苦，前3輪都需鏖戰3局才能晉級。值得一提的是，周天成與梅克爾已連續兩年在北極賽場上交手，去年首輪周天成以直落二擊敗梅克爾，並最終登頂封王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

梅克爾今年表現亮眼，生涯首度闖進超級500賽事4強。過程中他在16強賽擊敗日本名將西本拳太，且未失一局，狀態火熱。今日再度對決，梅克爾首局氣勢如虹，技術暫停時以111比6領先，並把握周天成傷勢，以21比13先搶一局。

進入第二局，周天成調整戰術，改以多拍來回牽制對手，積極製造梅克爾失誤，成功以21比13扳回一城。

決勝局周天成雖體力下滑，但仍透過節奏變化和陷阱球壓制梅克爾，最終同樣以21比13拿下勝利，連續兩年晉級北極公開賽冠軍戰，距離衛冕僅剩最後一勝。

關鍵字： 周天成羽球小天北極賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

永不停止國際溜冰超級馬拉松賽11月登場　金牌國手劉懿萱參賽

永不停止國際溜冰超級馬拉松賽11月登場　金牌國手劉懿萱參賽

要為國王挑戰冠軍3連霸！　林書緯：機會很少要把握

要為國王挑戰冠軍3連霸！　林書緯：機會很少要把握

海神開幕戰又輸國王　蘇文儒曝兩大輸球主因

海神開幕戰又輸國王　蘇文儒曝兩大輸球主因

快訊／沒有林書豪的國王一樣猛　林書緯轟20分領軍開幕戰奪勝

快訊／沒有林書豪的國王一樣猛　林書緯轟20分領軍開幕戰奪勝

高雄全家海神公布年度口號　We The South — Storm The Court

高雄全家海神公布年度口號　We The South — Storm The Court

快訊／林書豪缺席冠軍戒頒發儀式　國王主場連兩季升冠軍錦旗

快訊／林書豪缺席冠軍戒頒發儀式　國王主場連兩季升冠軍錦旗

台中「羽你同行」羽球賽登場　2000人齊聚感受公益與運動熱情

台中「羽你同行」羽球賽登場　2000人齊聚感受公益與運動熱情

周天成逆轉勝中國陸光祖　挺進北極賽男單4強

周天成逆轉勝中國陸光祖　挺進北極賽男單4強

TPBL職籃今日開幕戰燃戰火　海神「傷兵危機」僅雙洋將應戰

TPBL職籃今日開幕戰燃戰火　海神「傷兵危機」僅雙洋將應戰

當太陽王牌布克遇見「中文布克」　NBA澳門賽夢幻連動相見歡

當太陽王牌布克遇見「中文布克」　NBA澳門賽夢幻連動相見歡

【最強阿嬤超人出動！】狂塞狂煮食物　就怕志工吃不飽❤

熱門新聞

林政華連兩場未進先發打線9局代跑引熱議　古久保：他身體很健康

宋嘉翔8局開轟、9局再見安！猿7比6氣走獅、季後挑戰賽保生機

餅總點出敗戰關鍵：都是保送開始...　9局先派年輕投手有原因

宋嘉翔點出威能帝失常原因　自評表現：不要放過每次機會

周天成逆轉勝梅克爾　連續兩年闖北極羽球公開賽冠軍戰

吳宗軒單場7顆ACE、施琅猛飆20分　台中連莊開季4連勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挑戰賽前突發布震撼消息　猿坦言掙扎

2道奇羅哈斯香檳浴中宣布2026退休

3朗希達成「連大谷都沒做到的偉業」

4台鋼櫻井周斗來台發展曝心聲

5朗希休息室一舉動球迷驚呼：進入Zone狀態

最新新聞

1吳宗軒單場7顆ACE　台中連莊開季4連勝

2周天成逆轉勝　連2年勇闖北極賽冠軍戰

3古久保：林政華身體很健康！

4永不停止溜冰超級馬拉松　劉懿萱參賽

5宋嘉翔點出威能帝失常原因

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林佳緯季後賽連9戰敲安！奪MVP心繫家鄉災情：感謝鏟子超人

統一獅聽牌！「這種比賽失誤難免」　林岳平點出攻擊分水嶺

林政華連兩場未進先發打線　9局代跑引熱議...古久保：他身體很健康

桃猿逆轉保命　林泓育開轟點燃反攻火苗「贏在團隊發揮」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉

超人＋國軍一起扛國旗！花蓮救災現場超熱血????

【台中毒駕男出院】撞進茶行釀1死1傷！坐輪椅正面曝光

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

【鎖定傳統市場】苗栗女扒手狂偷2萬元！　犯嫌偷竊手法曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366