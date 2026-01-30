史詩級世界大賽G3有多緊繃？　道奇高層坦言：我可能砸了高腳椅

▲Andrew Friedman。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2025世界大賽被公認為史上最精彩的系列賽之一，洛杉磯道奇與多倫多藍鳥一路激戰，直到第7戰第11局才分出高下；高張力的對決不只考驗球員，就連球隊高層也承受巨大壓力，道奇棒球營運總裁佛里德曼（Andrew Friedman）近日就坦言，自己在第3戰情緒幾乎失控。

佛里德曼表示：「那是一個非常緊繃的系列賽，大家一直在談論它有多精彩，我相信對很多人來說確實如此；但有些時候我必須退一步，提醒自己要呼吸、要深呼吸，有件我不是很引以為傲的事：在第3戰時，我可能有、也可能沒有把一張酒吧高腳椅砸到地上。」

世界大賽G3堪稱史詩級對決，雙方一路鏖戰到第18局，整場比賽耗時6小時39分鐘，最終由弗里曼（Freddie Freeman）轟出再見全壘打，讓比賽在洛杉磯時間午夜前10分鐘落幕；MLB Network近期也將這場比賽評為2025年球季第2精彩賽事，僅次於第7戰。

事實上，佛里德曼原本以為比賽會更早結束；他回憶第14局史密斯（Will Smith）首打席敲出一記深遠飛向中外野的飛球時，他一度認定那球必定出牆。

佛里德曼說：「當下我真的覺得那球絕對是全壘打，」然而球卻在全壘打牆前失去動能，最終成為一支飛行距離383英尺的飛球出局，也正是在那一刻，情緒全面爆發。

他接著坦言：「從可能全壘打的興奮，到球被接殺的瞬間，我可能不小心讓那張高腳椅滑了出去。」

道奇最終能拿下第3戰，關鍵不只在於明星球員，還包括多位幕後英雄；投手克萊因（Will Klein）中繼4局無失分成功穩住戰局；而3屆賽揚獎得主克蕭（Clayton Kershaw）也在關鍵時刻挺身而出。

第12局滿壘情況下，克蕭讓盧克斯（Nathan Lukes）擊出滾地球出局，成功化解危機，寫下全場最重要的出局數之一；這一球也成為克蕭傳奇生涯的最後一次登板。

談到這位效力道奇18年的王牌左投，佛里德曼感性表示：「每天少了他在身邊，感覺真的不一樣；不只是他在整個生涯中所代表的意義，以及他對這座城市、對我們休息室造成的影響，他其實到最後仍然非常出色。」

最後佛里德曼也不忘幽默補上一句：「那是我毫不害臊的置入性行銷，克蕭，如果你有在聽的話，來跟我們一起工作吧。」