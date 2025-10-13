運動雲

國王也遭傳染「傷兵潮」　主力射手莫瑞手傷缺陣4到6周

▲國王莫瑞、勇士穆迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王莫瑞遭遇手傷，預計將缺席新賽季前10戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26新賽季開打進入倒數階段，不過沙加緬度國王卻迎接壞消息，陣中主力射手莫瑞（Keegan Murray）在季前熱身賽期間傳出左手拇指尺側副韌帶撕裂，將緊急進行手術，預計將在4到6周後重新評估復原狀況，這也代表莫瑞將缺席開季至少前10場比賽。

在上周對上波特蘭拓荒者的季前熱身賽，莫瑞遭遇手部傷勢，且國王球團透露，莫瑞面臨左手拇指尺側副韌帶撕裂，確定將動刀修補，預計4到6周才能評估恢復狀態如何。

在2022年NBA新人選秀會以首輪第4順位被國王挑中，莫瑞自新秀賽季就被賦予高度期待以及先發地位，生涯前3季平均能繳出13.3分、5.6籃板、1.4助攻，整體三分球命中率也來到37.2％。

上個賽季莫瑞平均仍有12.4分、6.7籃板、1.4助攻，整體三分球命中率也維持34.3％，生涯也曾在國王有過單場飆進12顆三分彈，狂轟47分的瘋狂演出表現。

且值得一提的是，莫瑞生涯前3季出賽數分別為80場、77場、76場，「耐戰性」極高，此次遭遇嚴重手傷，也注定他將締造生涯單季最少出賽場次的另類紀錄。

另外，根據《ESPN》報導，莫瑞將必須與球隊在下周10月20日前達成續約，否則若未在期限內簽下新約，莫瑞將在這個賽季結束後，明年夏天正式成為受限自由球員身分。

▲國王莫瑞、勇士穆迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王必須和莫瑞在20日前談妥續約，否則他將在明年成為受限自由球員。（圖／達志影像／美聯社）

