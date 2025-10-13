快訊／承諾至少打5年　PLG職籃新軍「洋基方舟」正式成軍

▲PLG職籃新軍YKE ARK「洋基方舟」正式成軍。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

等待已久，PLG職籃新軍「洋基工程」13日終於揭開神秘面紗，舉行正式成軍記者會，洋基工程董事長劉士源正式向球迷喊話，洋基工程將承諾至少打5年，且隊名正式揭曉為YKE ARK（洋基方舟）洋基工程籃球隊。

PLG職籃本季維持4隊規模開打，其中剛剛成立的洋基工程，今日舉行正式記者會，並宣布將以YKE ARK「洋基方舟」為隊名，董事長劉士源也喊話表示，「將承諾打5年，且一一說明洋基工程籃球隊的隊名方舟意涵。」

劉士源董事長指出，公司希望以實際行動投入台灣體育發展，並選擇以新竹市為球隊根據地．看中這座城市的年輕、科技與創新特質，期望透過籃球凝聚城市熱情，打造屬於新竹的運動榮耀。

其中，球隊英文名YKE ARK，象徵「方舟」精神，代表守護、團結與追求理想，「方舟」不僅是球隊的象徵，也代表著所有球員、球迷與夥伴的共同航程與信念。

洋基工程本季將以「ARK COURT,ARK RULES！我主場，我主宰」為核心精神，象徵自信、團結與責任，球隊將以新竹為基地，與在地連結，開啟屬於新竹的籃球新篇章。

球團總經理由知名體育主播暨球評錢韋成擔任，憑藉多年籃球專業經驗與媒體背景，將帶領球隊建立專業形象並強化品牌溝通。

教練團則由前國家隊與多年職業球隊經驗的資深冠軍教練李逸驊（光哥）領軍，搭配前裕隆體系、訓練經驗豐富的蔡耀勛擔任助理教練，結合經驗與新世代理念，強調紀律、執行與團隊文化。制服組並導入數據分析與運動科學，體現洋基工程「專業 x 創新」的精神。

球員陣容融合潛力與實力，包括新科狀元葉惟捷、2022 狀元張鎮衙、歐洲強力洋將庫薩斯，以及具爆發力與得分能力的 2024 探花馬克斯，展現球隊年輕化與競爭力兼備的建隊藍圖。