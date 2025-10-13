運動雲

>

洋基也有「葉王」　葉惟捷要拚新人王、模板比照林庭謙

▲PLG職籃新軍洋基方舟睦那京、李恩娜、庫薩斯、葉惟捷、張鎮衙、錢韋成、李逸驊。（圖／記者杜奕君攝）

▲PLG職籃新軍洋基方舟「選秀狀元」葉惟捷。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃新軍「洋基工程籃球隊」，13日正式舉辦成軍記者會，也宣布隊名為YKE ARK「洋基方舟」。陣中主力焦點球星，首推本季選秀狀元葉惟捷，他也喊話目標要拚下新人王，更自曝被球隊稱為「葉王」。洋基方舟總教練李逸驊更點出，葉惟捷的模板應該要朝中華隊王牌雙能衛林庭謙來學習成長。

洋基方舟今日正式亮相，球隊公布新賽季主視覺，狀元郎葉惟捷也成為球隊行銷頭牌要角，連總教練李逸驊都稱讚葉惟捷「又高又帥」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於新賽季目標，葉惟捷強調，「我希望自己的個人企圖心要展現出來，包括傑哥（林志傑）生涯最後一年，過去都是看他的比賽長大，沒想到有機會在場上一起比賽，另外就是台南台鋼獵鷹的洋將半獸人，有看過他在NBA的精華影片，很期待有機會站在同一個賽場較勁。」

近日洋基球團官方社群分享葉惟捷比賽精采畫面時，都會標注「葉王」，對此他表示，「我知道有另一個『夜王』盧峻翔學長，既然是對手就全力以赴。」

另外，洋基總教練李逸驊也表示，「葉惟捷的身高定位目前比較尷尬，應該學習林庭謙的柔軟閃躲封阻打法，等到過兩、三年經過重量訓練，體型強度增加以後，就能專心在3號位置發展。」

▲PLG職籃新軍洋基方舟睦那京、李恩娜、庫薩斯、葉惟捷、張鎮衙、錢韋成、李逸驊。（圖／記者杜奕君攝）

▲洋基方舟總教練李逸驊直言葉惟捷模板應該朝林庭謙看齊。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 葉惟捷洋基工程洋基方舟YKE ARK

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

雙韓援女神睦那京、李素敏　PLG職籃「洋基女孩」要辦粉絲見面會

雙韓援女神睦那京、李素敏　PLG職籃「洋基女孩」要辦粉絲見面會

快訊／PLG新軍YKE ARK洋基方舟揭開神秘面紗　吉祥物叫約克貓

快訊／PLG新軍YKE ARK洋基方舟揭開神秘面紗　吉祥物叫約克貓

快訊／承諾至少打5年　PLG職籃新軍「洋基方舟」正式成軍

快訊／承諾至少打5年　PLG職籃新軍「洋基方舟」正式成軍

扛起勇士新賽季先發奇兵　工具人穆迪驚傳腿傷熱身賽報銷

扛起勇士新賽季先發奇兵　工具人穆迪驚傳腿傷熱身賽報銷

國王也遭傳染「傷兵潮」　主力射手莫瑞手傷缺陣4到6周

國王也遭傳染「傷兵潮」　主力射手莫瑞手傷缺陣4到6周

U19籃球聯盟熱戰　14歲王震洋樂當「小KD」

U19籃球聯盟熱戰　14歲王震洋樂當「小KD」

全台首創雙賽事串連、親子共戰場　生麗羽你同行賽登場

全台首創雙賽事串連、親子共戰場　生麗羽你同行賽登場

吳宗軒單場7顆ACE、施琅猛飆20分　台中連莊開季4連勝

吳宗軒單場7顆ACE、施琅猛飆20分　台中連莊開季4連勝

周天成逆轉勝梅克爾　連續兩年闖北極羽球公開賽冠軍戰

周天成逆轉勝梅克爾　連續兩年闖北極羽球公開賽冠軍戰

永不停止國際溜冰超級馬拉松賽11月登場　金牌國手劉懿萱參賽

永不停止國際溜冰超級馬拉松賽11月登場　金牌國手劉懿萱參賽

王世堅駐唱畫面流出？賴銘偉唱〈沒出息〉撞臉本尊

熱門新聞

從2勝領先到被逆轉！林岳平檢討「後援與守備」　親解獅帝芬未登板

統一無緣晉級後高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰暖心一幕

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

樂天桃猿晉級台灣大賽！象猿大戰確定　10/18台北大巨蛋開打

古久保看林智平追平轟腦袋空白　桃猿逆襲「全是選手的功勞」

波賽樂盛讚聯盟最強！威能帝興奮「中1日」後援　期待迎戰兄弟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

2高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰

3「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

4象猿台灣大賽賽程出爐！

5古久保看林智平追平轟腦袋一片空白

最新新聞

1高塩將樹致意桃猿　川岸強拍肩安慰

2何品室融代打建功笑稱「壓力不在我這邊」

3林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

4庫薩斯重返台籃　喊話更喜歡新竹涼爽

5帶傷轟追平砲！林智平喊「斯巴拉西！」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD

【變臉變超快】久違回家黑貓哈氣　認出奴才後秒變撒嬌精XD

花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

【respect空服員】怪婦吃7個便當亂吐！鄰座乘客：此生最噁航班
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366