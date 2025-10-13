洋基也有「葉王」　葉惟捷要拚新人王、模板比照林庭謙

▲PLG職籃新軍洋基方舟「選秀狀元」葉惟捷。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃新軍「洋基工程籃球隊」，13日正式舉辦成軍記者會，也宣布隊名為YKE ARK「洋基方舟」。陣中主力焦點球星，首推本季選秀狀元葉惟捷，他也喊話目標要拚下新人王，更自曝被球隊稱為「葉王」。洋基方舟總教練李逸驊更點出，葉惟捷的模板應該要朝中華隊王牌雙能衛林庭謙來學習成長。

洋基方舟今日正式亮相，球隊公布新賽季主視覺，狀元郎葉惟捷也成為球隊行銷頭牌要角，連總教練李逸驊都稱讚葉惟捷「又高又帥」。

對於新賽季目標，葉惟捷強調，「我希望自己的個人企圖心要展現出來，包括傑哥（林志傑）生涯最後一年，過去都是看他的比賽長大，沒想到有機會在場上一起比賽，另外就是台南台鋼獵鷹的洋將半獸人，有看過他在NBA的精華影片，很期待有機會站在同一個賽場較勁。」

近日洋基球團官方社群分享葉惟捷比賽精采畫面時，都會標注「葉王」，對此他表示，「我知道有另一個『夜王』盧峻翔學長，既然是對手就全力以赴。」

另外，洋基總教練李逸驊也表示，「葉惟捷的身高定位目前比較尷尬，應該學習林庭謙的柔軟閃躲封阻打法，等到過兩、三年經過重量訓練，體型強度增加以後，就能專心在3號位置發展。」

▲洋基方舟總教練李逸驊直言葉惟捷模板應該朝林庭謙看齊。（圖／記者杜奕君攝）