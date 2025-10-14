運動雲

風城元老球隊攻城獅宣布年度口號　「你信不信」喊話新竹球迷力挺

▲▼新竹御嵿攻城獅公布年度主視覺，推出年度口號「你信不信」。（圖／攻城獅提供）

▲新竹御嵿攻城獅公布年度主視覺，推出年度口號「你信不信」。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／新竹報導

新竹御嵿攻城獅今（14）日在自家訓練基地舉辦開季媒體日，正式揭曉新賽季的主題口號「你信不信」。球團強調，這句話不僅是反問，更代表球隊團結、相信自我的態度。總經理張樹人指出，「希望這句話成為球員和球迷的信念宣誓，也期待新竹的獅紫軍能持續給予支持，我們會全力展現最佳狀態！」首場主場戰將於11月15日登場，對手是新北中信特攻，賽季氣氛蓄勢待發。

雖然上季成績未如預期，攻城獅季票銷售卻逆勢成長20％，本季已賣出逾500組季票。球團宣布，東西側場邊席將實施「浮動票價制」，底價每張2000元，隨戰績調整：每贏一場加價500元，輸則減價，同步計算主客場，最低票價為500元。

此外，11月9日前購買北側場邊席還能獲得當日賽事的球迷版球衣。張樹人表示，浮動票價不只是創新票務策略，更希望藉此拉近球隊與球迷的距離，並在關鍵時刻吸引更多人到場加油。

攻城獅例行賽單場票將分階段開賣，10月20日中午12點至21日晚間12點開放季票會員優先購票，10月22日中午12點至23日下午5點為權益會員專屬，24日下午5點後將於拓元售票系統及官方APP全面開賣。

球迷期待已久的「宅男打籃球主題日」也將回歸，呼應漫畫2026年最終回，球團特別安排主題週在例行賽最後一次主場週舉行，邀請大家一起回味青春熱血。

此外，11月9日攻城獅將在竹北星際籃球場舉辦大型戶外球迷活動「季前大會獅」，全隊球員與Muse Girls啦啦隊都會到場與粉絲同樂，為主場開幕戰暖身集氣。球團誠摯邀請所有獅紫軍共襄盛舉，一起見證新賽季的精彩起跑。

