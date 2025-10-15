慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

▲中華男足慘敗泰國，亞洲盃資格賽提前淘汰無緣晉級會內賽。（圖／中華足協提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華男足14日在2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰，於主場寫下慘痛一敗，以1比6不敵泰國，單場遭對手狂進6球，中華男足也宣告提前淘汰，無緣晉級本屆會內賽。賽後中華隊總教練黃哲明更直接在記者會上表態請辭，並點出中華足協「支援不足」的問題必須解決。

目前世界排名第173位的中華男足，今日在主場迎戰泰國，現場湧入4563位球迷入場觀戰，但泰國明星前鋒波伊菲邁大演「帽子戲法」單場獨進3球，率領泰國隊以6比1大勝，中華男足也吞下本屆最慘烈一敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次亞洲盃資格賽最終輪，中華隊和土庫曼、斯里蘭卡以及泰國同在D組，每支球隊將進行一共6場的主、客場雙循環賽，分組龍頭才能取得亞洲盃會內賽門票，此戰賽前中華隊已經苦吞3連敗，此役對上泰國必須全力贏球，才能避免提前淘汰。

▲中華男足慘敗泰國，總教練黃哲明（中）賽後請辭。（圖／中華足協提供）

不料此戰中華隊卻在主場表現低迷，上半場就被對手踢進3球，雖然下半場郭博瑋遠射破門開胡，但仍擋不住泰國團隊猛烈攻勢，最終以1比6敗北，也寫下兩隊在國際賽場的最大比分差距。

賽後中華男足總教練黃哲明也在記者會上宣布請辭，並強調在任的這3場比賽所獲得的資源，以及協會給予國家隊的待遇和不尊重，這部分讓自己「很在乎」。

中華男足原先由外籍總教練懷特掛帥，但他在今年5月以生涯規劃為由，合約期滿隨即卸任。其後一度由陳信安暫代總教練職務，而中華足協也在8月理事會通過由黃哲明接任總教練。

不過連同此戰在內，黃哲明僅執教3場賽事，就在慘敗泰國後宣布請辭，黃哲明強調，「跟大家預告一件事情，今天比賽後請辭總教練，因為我親身這兩場比賽跟印尼比賽，我發覺我得到的資源跟協會給予國家隊一些待遇跟尊重，這部分讓我很在乎。」

黃哲明也強調，「自己也想要創造一些不同的足球風格，但國家隊所面臨的困難讓他無法接受，也希望在他卸任後，下一個教練能夠更好，年輕球員、旅外球員也都有機會回來效力，但在這個階段需要有人去負責任，我也以卸任來負責。」

▲中華男足精神領袖陳柏良此役仍披上國家隊戰袍出賽。（圖／中華足協提供）