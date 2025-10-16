還沒開季就受傷　國王仍與主力射手莫瑞簽42億大約

▲國王莫瑞與球隊將簽下5年1.4億美金延長合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

日前才傳出在季前熱身賽遭遇左手傷勢，需休養4到6周，確定2025-26新賽季前10場比賽報銷的沙加緬度國王主力射手莫瑞（Keegan Murray），16日仍傳出好消息，國王球團決定與莫瑞簽下5年1.4億美金，折合台幣將近42億元的大型合約，續留這位球隊培養出來的優質射手。

在2022年以首輪第4順位被國王選中，莫瑞生涯前3季都扮演球隊主力射手角色，也是整個NBA除了明尼蘇達灰狼當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）以及波士頓塞爾提克主力雙能衛懷特（Derrick White），聯盟近3季中，第3位能夠累積投進500顆三分球，外帶150抄截、150阻攻的好手。

在國王傳出與莫瑞簽下5年1.4億美金的續約後，莫瑞也成為第6位在新秀延長合約期限屆滿前，和球隊完成續約的好手，如無意外，他將會在國王效力到2030-31賽季結束。

莫瑞在新秀賽季就入選聯盟新秀第一隊，生涯前3季場均可攻下13.3分、5.6籃板、1.4助攻，整體三分球命中率則高達37.2%。