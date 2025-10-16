快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

▲曾拿下NBA年度新人王、年度最佳第六人等獎項肯定的布洛格登，無預警宣布退役。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26新賽季尚未展開，就傳出震撼「引退」消息，曾在2017年拿下「年度新人王」，在2022-23賽季也榮獲聯盟「年度最佳第六人」獎項肯定的布洛格登（Malcolm Brogdon），在年僅32歲，且休賽季剛剛加入紐約尼克情況下，16日無預警宣布退役正式高掛球鞋，結束年僅9季的璀璨NBA生涯。

在2016-17賽季一舉突圍拿下年度新人王肯定，新秀年平均繳出10.2分、2.8籃板、4.2助攻、1.1抄截的布洛格登，生涯先後效力公鹿、溜馬、塞爾提克、拓荒者以及巫師等隊，今年夏天則是轉戰加盟尼克。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布洛格登職業生涯雖然雖然並未大鳴大放，但在2020-21賽季也曾寫下場均21.2分、5.3籃板、5.9助攻的明星控衛級表現，另外在2022-23賽季效力綠衫軍時，也曾以14.9分、4.2籃板、3.7助攻拿下該季年度最佳第六人肯定。

不過布洛格登在這個休賽季轉戰尼克，且日前在季前熱身賽仍有先發上場情況下，今日無預警發布退役聲明。

布洛格登在聲明中表示，「我正式宣布結束自己的籃球生涯，將朝向人生的下個階段邁進，在過去的十幾年期間，我將自己的心智、身體與精神都奉獻在籃球運動，對於這點我非常自豪，我由衷的感謝，自己能以這樣的方式走到今天，謝謝所有在這趟旅程中陪伴以及支持我的人。」

在NBA打滾僅9季情況下，布洛格登震撼宣布退役，留下場均15.3分、4.1籃板、4.7助攻，外帶46.3%投籃命中率、38.8％三分球命中率的優質數據，對於尼克來說，在後場補強上無疑則是少了一員戰將及可用之兵。