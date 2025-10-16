運動雲

>

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

▲▼塞爾提克布洛格登。（圖／CFP）

▲曾拿下NBA年度新人王、年度最佳第六人等獎項肯定的布洛格登，無預警宣布退役。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26新賽季尚未展開，就傳出震撼「引退」消息，曾在2017年拿下「年度新人王」，在2022-23賽季也榮獲聯盟「年度最佳第六人」獎項肯定的布洛格登（Malcolm Brogdon），在年僅32歲，且休賽季剛剛加入紐約尼克情況下，16日無預警宣布退役正式高掛球鞋，結束年僅9季的璀璨NBA生涯。

在2016-17賽季一舉突圍拿下年度新人王肯定，新秀年平均繳出10.2分、2.8籃板、4.2助攻、1.1抄截的布洛格登，生涯先後效力公鹿、溜馬、塞爾提克、拓荒者以及巫師等隊，今年夏天則是轉戰加盟尼克。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布洛格登職業生涯雖然雖然並未大鳴大放，但在2020-21賽季也曾寫下場均21.2分、5.3籃板、5.9助攻的明星控衛級表現，另外在2022-23賽季效力綠衫軍時，也曾以14.9分、4.2籃板、3.7助攻拿下該季年度最佳第六人肯定。

不過布洛格登在這個休賽季轉戰尼克，且日前在季前熱身賽仍有先發上場情況下，今日無預警發布退役聲明。

布洛格登在聲明中表示，「我正式宣布結束自己的籃球生涯，將朝向人生的下個階段邁進，在過去的十幾年期間，我將自己的心智、身體與精神都奉獻在籃球運動，對於這點我非常自豪，我由衷的感謝，自己能以這樣的方式走到今天，謝謝所有在這趟旅程中陪伴以及支持我的人。」

在NBA打滾僅9季情況下，布洛格登震撼宣布退役，留下場均15.3分、4.1籃板、4.7助攻，外帶46.3%投籃命中率、38.8％三分球命中率的優質數據，對於尼克來說，在後場補強上無疑則是少了一員戰將及可用之兵。

關鍵字： NBA布洛格登NBA新人王退役退休Malcolm Brogdon

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

被陳志忠要求多休息　攻城獅狀元劉丞勳拚團隊戰績大於新人王

被陳志忠要求多休息　攻城獅狀元劉丞勳拚團隊戰績大於新人王

直言新竹像另一個家　高國豪合約年全力以赴備戰新賽季

直言新竹像另一個家　高國豪合約年全力以赴備戰新賽季

「風城之子」看洋基進駐新竹　高國豪：專注在自己

「風城之子」看洋基進駐新竹　高國豪：專注在自己

辛巴回歸攻城獅效力？　總經理張樹人：有機會

辛巴回歸攻城獅效力？　總經理張樹人：有機會

PLG職籃洋基工程「插旗」新竹　張樹人：攻城獅樂於接受挑戰

PLG職籃洋基工程「插旗」新竹　張樹人：攻城獅樂於接受挑戰

攻城獅新賽季「浮動票價」引熱議　張樹人：見證團隊從谷底爬起

攻城獅新賽季「浮動票價」引熱議　張樹人：見證團隊從谷底爬起

風城元老球隊攻城獅宣布年度口號　「你信不信」喊話新竹球迷力挺

風城元老球隊攻城獅宣布年度口號　「你信不信」喊話新竹球迷力挺

洋基也有「葉王」　葉惟捷要拚新人王、模板比照林庭謙

洋基也有「葉王」　葉惟捷要拚新人王、模板比照林庭謙

雙韓援女神睦那京、李素敏　PLG職籃「洋基女孩」要辦粉絲見面會

雙韓援女神睦那京、李素敏　PLG職籃「洋基女孩」要辦粉絲見面會

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

熱門新聞

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世　感性發文：下輩子再來當我爸爸

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼！2017年NBA新人王　無預警退役

2足協爆多項行政疏失　李洋不滿要求檢討

3謝淑薇再退詹皓晴！賽後依舊沒握手

4快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

5詹子賢父親台灣大賽前夕過世

最新新聞

1藍鳥13比4痛扁水手搶回1勝

2大谷翔平破例參加自由打擊！

3羅伯斯不擔心佐佐木朗希球速下降

4陳傑憲回顧這1年紅眼眶：蠻辛苦的

5昆塔納誓為釀酒人扳回一城

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

陳玟卉64公斤級舉重奪銅牌 成為中華隊最大黑馬！

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366