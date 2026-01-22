紐約雙雄同步補強　大聯盟官網名記解析休賽季關鍵轉折

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

近期MLB休賽季熱度持續升溫，紐約兩大豪門在同一天接連出手，讓自由市場與交易情勢出現重大轉折；根據MLB官網名記費恩桑（Mark Feinsand）撰文指出，貝林傑（Cody Bellinger）重返洋基以及佩拉爾塔（Freddy Peralta）被交易至大都會，不僅影響兩支球隊的戰力布局，也牽動剩餘自由球員與交易市場的走向。

洋基22日率先完成關鍵補強，與貝林傑達成協議，讓這名具備中外野與一壘守備彈性的強打正式回鍋；費恩桑分析提及，貝林傑的回歸幾乎補齊洋基休賽季最後一塊拼圖，也讓自由市場上最頂級的野手全數找到歸宿，洋基接下來的操作預料將以牛棚深度調整為主，不太可能再投入先發投手市場。

幾個小時後大都會同樣投下震撼彈。他們在為比歇特（Bo Bichette）舉行加盟記者會的同一天，且在從白襪換回羅伯特（Luis Robert Jr.）不到24小時後，再與釀酒人完成交易，成功網羅王牌右投佩拉爾塔；費恩桑分析，大都會在短短一週內已補齊中外野、三壘與先發輪值頂端戰力，原本相對沉寂的休賽季，一口氣轉為聯盟最積極的球隊之一。

▲佩拉爾塔（Freddy Peralta）。（圖／達志影像／美聯社）



隨著佩拉爾塔進駐花旗球場，大都會先發輪值趨於完整，也幾乎確定退出對左投瓦德茲（Framber Valdez）的競逐；目前瓦德茲最可能的潛在下家為金鶯，但能否獲得長年期合約，仍有變數。

在交易市場方面，國民左投戈爾（MacKenzie Gore）仍是值得關注的人選，儘管國民也可能選擇留到季中再出手；此外馬林魚王牌阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）以及右投塞韋里諾（Luis Severino），同樣被視為潛在變動名單中的名字，但是否在開季前成交，仍不確定。

至於野手自由市場，隨著貝林傑簽約，焦點轉向蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）、阿瑞亞斯（Luis Arraez）與貝德（Harrison Bader）；費恩桑分析蘇亞雷斯具備長打火力，海盜、老虎、紅人與紅襪都可能評估出手，阿瑞亞斯則因多守位能力與頂級打擊能力仍吸引多隊持續觀望；貝德則是市場上最具即戰力的外野選項。