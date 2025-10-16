運動雲

WNBA女籃球星登維多利亞的秘密走秀　瑞絲逆天美腿驚艷全場

▲WNBA女籃球星瑞絲登上「維多利亞的秘密」時尚內衣秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲WNBA女籃球星瑞絲登上「維多利亞的秘密」時尚內衣秀。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

WNBA女子職籃超人氣球星瑞絲（Angel Reese）又有驚人之舉！這位集美貌與球技於一身的23歲芝加哥天空隊明星長人，不僅擁有個人代言鞋款，今日成功登上「維多利亞的秘密」時裝秀，成為史上首位登上該大秀的職業運動員，瑞絲不僅大秀逆天長腿以及好身材，更配戴了品牌最標誌性的天使翅膀走秀，模樣相當吸睛。

現年23歲、身高191公分的瑞絲，加入WNBA職業女籃以來話題不斷，除了外型亮麗外，連續兩季都入選聯盟明星賽，IG追蹤人數超過517萬的高人氣，也獲得知名運動品牌Reebok青睞，推出個人代言鞋款，加上球技、個性狂放的人設，也讓她成為球迷及媒體寵兒。

▲WNBA女籃球星瑞絲登上「維多利亞的秘密」時尚內衣秀。（圖／達志影像／美聯社）

今日在「維多利亞的秘密」時裝秀上，瑞絲也獲邀和一票世界頂級名模一同走秀，該內衣時裝秀自2001開始舉辦，中間雖曾有停辦，但復辦後人氣度仍居高不下。

瑞絲今日穿上維多利亞的祕密內衣走秀，除了戴上該品牌招牌蝴蝶翅膀，露出好身材與修長美腿外，另一套服裝則搭配花瓣風格，完美身型徹底展現了女性職業籃球運動員的身材優勢，也成為此次時尚秀一大焦點所在。

▲WNBA女籃球星瑞絲登上「維多利亞的秘密」時尚內衣秀。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 維多利亞的秘密WNBA女籃瑞絲Angel Reese

