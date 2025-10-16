運動雲

北市身心障礙者巡迴運動指導團落幕　1500人次熱情參與

▲亞帕運國手楊綵縈親授輪椅網球，激發學員興趣、國手級教練指導視障學員體驗保齡球樂趣。（圖／台北市輪椅網球推廣協會提供）

▲亞帕運國手楊綵縈親授輪椅網球，激發學員興趣。（圖／台北市輪椅網球推廣協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

由台北市政府體育局主辦、台北市輪椅網球推廣協會承辦的「114年台北市身心障礙者巡迴運動指導團」，自4月19日開跑視障保齡球課程，至10月12日以視障足球課程圓滿落幕，歷時超過半年，共吸引逾1500人次參與。活動宗旨是鼓勵身心障礙者養成運動習慣，讓運動融入日常生活，成為每位身障市民的生活一部分。

巡迴運動指導團自試辦起已邁入第七年，足跡遍及台北市各行政區，將專業運動指導帶進社區、機構及校園。課程內容持續多元，今年除了徒手肌力、墊上運動、運動器材課程外，還有由國手親自教學的視障保齡球和輪椅網球，讓學員在歡樂的擊球聲和掌聲中，體驗運動的成就感。

今年特別新增「輪椅有氧肌力」和「視障足球」兩門創新課程。輪椅有氧肌力結合音樂節奏與上肢訓練，帶動學員在律動中釋放壓力、提升耐力；視障足球則運用體育局專業運動輔具，透過聲音引導與團隊合作，讓學員享受踢球的樂趣。這兩項新課程不僅拓展了身心障礙者的運動選擇，也展現台北市推動無障礙體育的創意與用心。

活動同時開放各界申請參與，並增設地板冰壺及視障TRX懸吊訓練等課程，讓不同障別的市民都能找到合適的運動方式。每場課程現場充滿歡笑與鼓勵，學員們在個別訓練和團體互動中建立自信。一位長期參與者分享：「以前覺得自己不方便運動，但有老師帶著做，才發現原來身體可以動得更多，也更有自信。」這樣的回饋正是團隊推動身障運動的最大動力。

本年度活動不僅展現台北市在身心障礙者體育推廣的專業與用心，也讓更多家庭感受到運動帶來的笑容與改變。未來，體育局將持續努力，期盼讓更多市民跨越障礙，在運動中找到自信與快樂。

▲亞帕運國手楊綵縈親授輪椅網球，激發學員興趣、國手級教練指導視障學員體驗保齡球樂趣。（圖／台北市輪椅網球推廣協會提供）

▲國手級教練指導視障學員體驗保齡球樂趣。（圖／台北市輪椅網球推廣協會提供）

【感人時刻】中風癱瘓爸爸站起來了！擁抱人質兒歸國爆哭

