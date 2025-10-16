運動雲

>

五人制足球簽證卡關　運動部要求足協再交檢討報告

▲運動部黃啟煌政務次長、運動部預計10月底前公告受理運動部委託或補助民間機構訂定。（圖／運動部提供）

▲五人制足球代表隊又爆發簽證延誤，運動部黃啟煌政務次長透露已要求足協立即說明。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華足球協會近期連續爆出後勤管理問題，引發外界關注。繼日前因亞洲盃資格賽賽事後勤失誤遭運動部要求限期三天內繳交檢討報告後，五人制足球代表隊前往沙烏地阿拉伯參加亞洲盃資格賽時又遇上簽證延誤，導致球員在機場報到時受阻，直到班機起飛前半小時才順利完成登機手續。

運動部政務次長黃啟煌證實收到相關通報，並表示已要求足協立即說明並處理此次狀況。他強調，這起新事件也必須納入協會的檢討報告，與先前後勤問題一併說明，希望協會能徹底檢視並改善管理制度，避免同類情形再度發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本週二，中華男足於2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰以1比6敗給泰國隊，提前遭到淘汰。賽後總教練黃哲明請辭，隊長陳柏良則公開批評足協後勤不足，直言是「台灣人欺負台灣人」，展現對協會的不滿。

運動部長李洋也對此表達強烈不滿，強調協會應以解決選手需求為首要任務，並要求足協檢討制度性問題，三日內提出詳細報告。

儘管足協尚未完成先前檢討，五人制足球隊再度出包，簽證問題成為焦點。黃啟煌表示，運動部將持續督促協會釐清責任並推動系統性改革，強調選手權益不容忽視。

關鍵字： 足球五人制簽證延誤運動部

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

羅嘉翎全運會跆拳道出賽　首度挑戰67公斤級強勢奪金

羅嘉翎全運會跆拳道出賽　首度挑戰67公斤級強勢奪金

運動部推動運動經紀人職能基準　10月底前受理民間提案

運動部推動運動經紀人職能基準　10月底前受理民間提案

愛爾麗盃亞帕運前哨站熱身賽　全台12名最強輪椅籃球鬥士集結對抗

愛爾麗盃亞帕運前哨站熱身賽　全台12名最強輪椅籃球鬥士集結對抗

北市身心障礙者巡迴運動指導團落幕　1500人次熱情參與

北市身心障礙者巡迴運動指導團落幕　1500人次熱情參與

快訊／「最美MC」艾融　宣布回鍋台啤雲豹電豹女啦啦隊

快訊／「最美MC」艾融　宣布回鍋台啤雲豹電豹女啦啦隊

「夢想家KD」主場開幕戰確定休兵　馬建豪曝腳傷恢復超進度

「夢想家KD」主場開幕戰確定休兵　馬建豪曝腳傷恢復超進度

快訊／TPBL職籃夢想家創舉　獲「川普聯名開發商」贊助聯名

快訊／TPBL職籃夢想家創舉　獲「川普聯名開發商」贊助聯名

WNBA女籃球星登維多利亞的秘密走秀　瑞絲逆天美腿驚艷全場

WNBA女籃球星登維多利亞的秘密走秀　瑞絲逆天美腿驚艷全場

成軍邁入第9季　夢想家迎接NEW ERA全新出擊

成軍邁入第9季　夢想家迎接NEW ERA全新出擊

還沒開季就受傷　國王仍與主力射手莫瑞簽42億大約

還沒開季就受傷　國王仍與主力射手莫瑞簽42億大約

【館長直奔新北檢】刑事局90分鐘應訊完：不知道會不會被羈押

熱門新聞

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

快訊／「最美MC」艾融　宣布回鍋台啤雲豹電豹女啦啦隊

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼！2017年NBA新人王　無預警退役

2足協爆多項行政疏失　李洋不滿要求檢討

3最美MC艾融　宣布回鍋電豹女

4謝淑薇再退詹皓晴！賽後依舊沒握手

5快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

最新新聞

1五人制足球簽證卡關　運動部要檢討報告

2羅嘉翎全運會登場　67公斤級強勢奪金

3G3破紀錄G4秒殺！總冠軍前4戰寫新高

4運動部推動　運動經紀人職能基準

5朴星垠真的來台灣了！官宣桃氣三本柱

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

陳玟卉64公斤級舉重奪銅牌 成為中華隊最大黑馬！

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

【不是自動駕駛餒】懂事貨車「完美倒退」閃避2豪車

【帥狗英雄救貓】貼紙卡頭上...超MAN狗幫取下走人！

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366