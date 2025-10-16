五人制足球簽證卡關　運動部要求足協再交檢討報告

▲五人制足球代表隊又爆發簽證延誤，運動部黃啟煌政務次長透露已要求足協立即說明。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華足球協會近期連續爆出後勤管理問題，引發外界關注。繼日前因亞洲盃資格賽賽事後勤失誤遭運動部要求限期三天內繳交檢討報告後，五人制足球代表隊前往沙烏地阿拉伯參加亞洲盃資格賽時又遇上簽證延誤，導致球員在機場報到時受阻，直到班機起飛前半小時才順利完成登機手續。

運動部政務次長黃啟煌證實收到相關通報，並表示已要求足協立即說明並處理此次狀況。他強調，這起新事件也必須納入協會的檢討報告，與先前後勤問題一併說明，希望協會能徹底檢視並改善管理制度，避免同類情形再度發生。

本週二，中華男足於2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰以1比6敗給泰國隊，提前遭到淘汰。賽後總教練黃哲明請辭，隊長陳柏良則公開批評足協後勤不足，直言是「台灣人欺負台灣人」，展現對協會的不滿。

運動部長李洋也對此表達強烈不滿，強調協會應以解決選手需求為首要任務，並要求足協檢討制度性問題，三日內提出詳細報告。

儘管足協尚未完成先前檢討，五人制足球隊再度出包，簽證問題成為焦點。黃啟煌表示，運動部將持續督促協會釐清責任並推動系統性改革，強調選手權益不容忽視。