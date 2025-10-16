運動雲

>

運動部推動運動經紀人職能基準　10月底前受理民間提案

▲運動部黃啟煌政務次長、運動部預計10月底前公告受理運動部委託或補助民間機構訂定。（圖／運動部提供）

▲運動部推動運動經紀人職能基準，圖為黃啟煌政務次長。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

運動部宣布，預計今年10月底前將開放受理「運動部委託或補助民間機構訂定運動產業人才職能基準」提案，鼓勵各界提出符合運動產業需求的專業職能項目。此舉涵蓋運動經紀人職能基準，未來將依據勞動部標準化機制，協助產業建立一致的人才培育與發展流程，提升運動經紀人行業的專業度及公信力，為運動員打造更健全的職涯環境。

運動部指出，運動經紀人在產業發展中扮演領頭角色，因此亟需建立完善的經紀人體系及提升產業信任度。新職能基準會明確規範運動經紀人應具備的專業知識、技能與職業倫理，並經勞動部審查後，成為具高度公信力的行業標準。此外，未來運動部將依據勞動部核定的職能基準，協助民間設計職能導向課程，並由認證單位辦理訓練與授證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

課程內容也會配合勞動部每3年定期檢討並修訂，確保學員能學到最符合產業需求的最新知識。這項措施有助於運動協會及相關產業強化人才管理制度，提升運動經紀人的專業素養與道德操守，同時加強職業倫理規範與風險防範能力。

未來，民間機構可向運動部申請辦理符合新職能基準的課程，攜手強化運動產業的信任感與永續發展。運動部也強調，所有授課單位須通過勞動部認證並取得「iCAP」標章，並配合定期查證、績效評估及稽查規定，確保訓練品質穩定。

完成課程並取得證書的學員名單將公布於運動部官網，方便運動員查詢合格的專業合作夥伴。運動部將持續推動制度完善，與各界合作，促進運動產業及職業運動經紀人行業的專業化發展。

▲運動部黃啟煌政務次長、運動部預計10月底前公告受理運動部委託或補助民間機構訂定。（圖／運動部提供）

▲運動部推動運動經紀人職能基準。（圖／運動部提供）

關鍵字： 運動部運動經紀人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

愛爾麗盃亞帕運前哨站熱身賽　全台12名最強輪椅籃球鬥士集結對抗

愛爾麗盃亞帕運前哨站熱身賽　全台12名最強輪椅籃球鬥士集結對抗

北市身心障礙者巡迴運動指導團落幕　1500人次熱情參與

北市身心障礙者巡迴運動指導團落幕　1500人次熱情參與

快訊／「最美MC」艾融　宣布回鍋台啤雲豹電豹女啦啦隊

快訊／「最美MC」艾融　宣布回鍋台啤雲豹電豹女啦啦隊

「夢想家KD」主場開幕戰確定休兵　馬建豪曝腳傷恢復超進度

「夢想家KD」主場開幕戰確定休兵　馬建豪曝腳傷恢復超進度

快訊／TPBL職籃夢想家創舉　獲「川普聯名開發商」贊助聯名

快訊／TPBL職籃夢想家創舉　獲「川普聯名開發商」贊助聯名

WNBA女籃球星登維多利亞的秘密走秀　瑞絲逆天美腿驚艷全場

WNBA女籃球星登維多利亞的秘密走秀　瑞絲逆天美腿驚艷全場

成軍邁入第9季　夢想家迎接NEW ERA全新出擊

成軍邁入第9季　夢想家迎接NEW ERA全新出擊

還沒開季就受傷　國王仍與主力射手莫瑞簽42億大約

還沒開季就受傷　國王仍與主力射手莫瑞簽42億大約

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

【帥狗英雄救貓】貼紙卡頭上...超MAN狗幫取下走人！

熱門新聞

快訊／震撼！年僅32歲前NBA新人王布洛格登　無預警宣布退役

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

快訊／「最美MC」艾融　宣布回鍋台啤雲豹電豹女啦啦隊

謝淑薇再退詹皓晴！連贏8局闖8強　兩人賽後依舊沒握手

快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

克蕭要兒子學山本由伸投球　「姿勢像教科書一樣簡潔又美麗」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼！2017年NBA新人王　無預警退役

2足協爆多項行政疏失　李洋不滿要求檢討

3最美MC艾融　宣布回鍋電豹女

4謝淑薇再退詹皓晴！賽後依舊沒握手

5快訊／NBA明星後衛換新戰袍！　36歲布魯克加盟國王

最新新聞

1五人制足球簽證卡關　運動部要檢討報告

2羅嘉翎全運會登場　67公斤級強勢奪金

3G3破紀錄G4秒殺！總冠軍前4戰寫新高

4運動部推動　運動經紀人職能基準

5朴星垠真的來台灣了！官宣桃氣三本柱

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

陳玟卉64公斤級舉重奪銅牌 成為中華隊最大黑馬！

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

【不是自動駕駛餒】懂事貨車「完美倒退」閃避2豪車

【帥狗英雄救貓】貼紙卡頭上...超MAN狗幫取下走人！

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366