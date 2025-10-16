運動部推動運動經紀人職能基準　10月底前受理民間提案

▲運動部推動運動經紀人職能基準，圖為黃啟煌政務次長。（圖／運動部提供）

運動部宣布，預計今年10月底前將開放受理「運動部委託或補助民間機構訂定運動產業人才職能基準」提案，鼓勵各界提出符合運動產業需求的專業職能項目。此舉涵蓋運動經紀人職能基準，未來將依據勞動部標準化機制，協助產業建立一致的人才培育與發展流程，提升運動經紀人行業的專業度及公信力，為運動員打造更健全的職涯環境。

運動部指出，運動經紀人在產業發展中扮演領頭角色，因此亟需建立完善的經紀人體系及提升產業信任度。新職能基準會明確規範運動經紀人應具備的專業知識、技能與職業倫理，並經勞動部審查後，成為具高度公信力的行業標準。此外，未來運動部將依據勞動部核定的職能基準，協助民間設計職能導向課程，並由認證單位辦理訓練與授證。

課程內容也會配合勞動部每3年定期檢討並修訂，確保學員能學到最符合產業需求的最新知識。這項措施有助於運動協會及相關產業強化人才管理制度，提升運動經紀人的專業素養與道德操守，同時加強職業倫理規範與風險防範能力。

未來，民間機構可向運動部申請辦理符合新職能基準的課程，攜手強化運動產業的信任感與永續發展。運動部也強調，所有授課單位須通過勞動部認證並取得「iCAP」標章，並配合定期查證、績效評估及稽查規定，確保訓練品質穩定。

完成課程並取得證書的學員名單將公布於運動部官網，方便運動員查詢合格的專業合作夥伴。運動部將持續推動制度完善，與各界合作，促進運動產業及職業運動經紀人行業的專業化發展。

