李洋、李遠相見歡　運動部、文化部跨界合作打造運動文化新產業

▲運動部長李洋（左）與文化部長李遠（右）今（16）日會見洽談合作。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

運動部長李洋與文化部長李遠今（16）日舉行座談，兩部針對青春動滋券、文化幣、運動漫畫、運動電影及運動博物館等議題展開深入討論。雙方希望藉由跨領域合作，強化運動文化內涵，並促進運動文化創意產業的成長。後續將整合資源，提升相關政策的推動效益。

李洋表示，運動部發行青春動滋券，目的是培育運動參與與消費人口；文化部則以文化幣鼓勵藝文消費，兩者同為政府推動青年參與及促進內需的重要政策。運動部提出，未來可考慮結合領券系統、推廣運動與文化跨界體驗，並共同分析領用數據作為政策設計參考，還會研議聯合加碼或行銷方式，以強化政策執行效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

運動漫畫與運動電影也成為合作重點，李洋指出，這些文化內容與運動部推動運動文化加值應用與商業發展的方向一致，期待跨部會合作能讓台灣原生運動故事多元應用，打造運動文化品牌並推動商業創新。李遠則認為，文化既具抽象又具體的特質，唯有跨部會及地方共同努力，才能讓文化存在感與藝文產業更為強大。

針對保存運動記憶及建設運動博物館的計畫，運動部表示將全面評估博物館的定位、組織、選址及營運等細節，文化部則承諾提供專業諮詢與協助。

此外，運動部與國立臺灣歷史博物館將於明（115）年4月21日至10月18日合作舉辦亞運主題展覽，從台灣歷史角度切入，探索亞運在台灣社會中的角色與意義，並共同推動行銷，期盼吸引更多民眾參與。

運動在台灣不僅承載深厚文化底蘊，也是國家多元實力的展現。每當回顧運動員在競技場上的高光時刻，都是全體國民共同的珍貴記憶。運動部表示，未來將持續與文化部深化合作，積極推動運動記憶保存及運動文化加值應用，為台灣運動發展注入新動能。

▲運動部與文化部就合作方向進行討論，盼共同壯大運動及文化。（圖／運動部提供）