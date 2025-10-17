林書豪之後台籃第一人！　夢想家球星林俊吉個人簽名鞋款將問世

▲夢想家明星控衛林俊吉，將成為林書豪之後台籃第二位擁有個人簽名鞋款的本土球星。（圖／取自夢想家IG）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃福爾摩沙夢想家當家明星控衛林俊吉，將有個人專屬「簽名鞋款」問世！自2023-24賽季開始，夢想家球團就和知名運動品牌「Mizuno」展開合作關係，據了解，該品牌本賽季也即將為夢想家陣中球星林俊吉推出「阿吉1代」鞋款，且該鞋款的鞋盒以及林俊吉個人專屬識別Logo，16日也正式曝光。

現年27歲，身高175公分的林俊吉，是夢想家陣中主力明星控衛，他在上賽季2024年9月拍攝賽季定裝照時，就曾曝光一雙Mizuno鞋款，但隨後並未有更多資訊曝光。

不過16日林俊吉在個人IG社群限時動態中，曝光了一個Mizuno鞋盒照片，且鞋盒中央印有明顯的「吉」字Logo，隨後夢想家官方IG也轉發了此篇動態，也預告了這雙鞋款即將問世。

在夢想家與DAMAC、大囍聚集團的三方聯名記者會上，夢想家總經理韓駿鎧也向台灣知名球鞋媒體《Bounce》證實，該鞋款正是林俊吉個人專屬簽名鞋款「阿吉1代」。

根據韓駿鎧以及夢想家團隊說法，該鞋款是為林俊吉本人專屬打造，且設計過程經歷多次調整，目前定價可能會在新台幣3000元區間，且未來林俊吉將會穿著於正式比賽亮相，預計也將在夢想家主場進行限量首波販售。

韓駿鎧更透露，「該鞋款我們自己都已經穿過很多次，很好穿，希望球迷可以期待一下！」

以世界籃球最高殿堂NBA為例，過往要擁有個人專屬簽名鞋款，通常都是聯盟頂尖球星才有的專屬待遇，直到近代各家運動品牌百花齊放，球員專屬簽名鞋款的比例才稍稍增加，但仍是聯盟極少數球員才能享有的專屬尊榮。

至於台灣籃壇方面，從過往CBA中華職籃時期，再到具有超過20年歷史的SBL超級籃球聯賽，台灣籃球員通常僅有所謂「客製款」或是個人PE（Player Exclusive）鞋款提供給球員本人穿著，從未進行大量製作、販售。

進入近年的「雙職籃」時代，也僅有具有NBA光環的林書豪，簽約中國球鞋品牌，而發售個人簽名鞋款，而林俊吉作為台灣職籃本土產出的球星，如今更獲得知名運動品牌青睞，即將推出個人專屬簽名鞋款，在台灣籃球及籃球鞋史上，無疑將寫下頗具意義的重要一頁。