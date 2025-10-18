運動雲

>

快訊／NBA夢暫告終結　公牛宣布釋出河村勇輝

▲公牛正式宣佈裁掉河村勇輝。（圖／取自公牛Facebook）

▲公牛正式宣佈裁掉河村勇輝。（圖／取自公牛Facebook）

記者杜奕君／綜合報導

有「地表最強172公分」稱號，被視為當代亞洲頂尖控衛的日本球星河村勇輝，18日傳出NBA追夢之旅嚴重考驗，在這個夏天與他簽下雙向合約的芝加哥公牛，稍早正式宣布裁掉河村勇輝，這位年僅24歲的日本籃球小巨人，目前NBA之旅也暫時遭到中斷。

NBA的2025-26新賽季將於下周正式開打，不過公牛稍早卻宣布，將釋出以雙向合約簽下的河村勇輝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據美國媒體報導，公牛決定裁掉河村勇輝，是因為他的右小腿傷勢，導致無法上場，在季前熱身賽河村勇輝因腿傷僅出賽兩場，平均繳出3分、4籃板、4助攻，本來外界評估要進入開季正式名單機率就不高，很有可能從發展聯盟G-League展開新賽季，不料公牛卻是選擇直接釋出。

河村勇輝上個賽季首度踏進NBA殿堂，同樣以雙向合約身分加入曼非斯灰熊，整季在NBA正式例行賽出賽22場，平均繳出1.6分、0.6籃板、0.9助攻，雖然數據平平，但由於時常能送出精采助攻，因此人氣度相當不錯。

今夏加入公牛後，卻在開季前遭到釋出，目前河村勇輝尚未決定下一步為何，NBA暫告終結也面臨不小考驗。

關鍵字： NBA河村勇輝公牛雙向合約

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽開打　黃楚茵4小時苦戰奪勝

凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽開打　黃楚茵4小時苦戰奪勝

快訊／中華足協爭議「連環爆」　理事長王麟祥11月8日將請辭

快訊／中華足協爭議「連環爆」　理事長王麟祥11月8日將請辭

不播了！愛爾達發聲明　確認本季不提供NBA賽事轉播

不播了！愛爾達發聲明　確認本季不提供NBA賽事轉播

二年級探花大爆發　謝帕德轟29分6籃板6助攻領火箭熱身賽4連勝

二年級探花大爆發　謝帕德轟29分6籃板6助攻領火箭熱身賽4連勝

電豹女最強韓援徐賢淑盛讚隊友　稱草莓在韓國會爆紅！

電豹女最強韓援徐賢淑盛讚隊友　稱草莓在韓國會爆紅！

迎接NBA生涯第18季　衛斯布魯克加盟國王全新背號就是「18號」

迎接NBA生涯第18季　衛斯布魯克加盟國王全新背號就是「18號」

最強鬥士內戰！羅興樑領輪椅籃球國手　全力備戰亞洲盃

最強鬥士內戰！羅興樑領輪椅籃球國手　全力備戰亞洲盃

馬來西亞男足國手哈林遭潑硫酸毀容　17個月後復出奇蹟進球

馬來西亞男足國手哈林遭潑硫酸毀容　17個月後復出奇蹟進球

林書豪之後台籃第一人！　夢想家球星林俊吉個人簽名鞋款將問世

林書豪之後台籃第一人！　夢想家球星林俊吉個人簽名鞋款將問世

李洋、李遠相見歡　運動部、文化部跨界合作打造運動文化新產業

李洋、李遠相見歡　運動部、文化部跨界合作打造運動文化新產業

【神救援畫面曝】土耳其女闖軌道險出事！機警保全一把拽回

熱門新聞

快訊／大谷翔平又炸單場雙響砲！5局狂飆8K無失分

王建民親揭黃博多遭割愛原因　鄭浩均將與3洋投扛輪值

蘇亞雷斯滿貫砲點燃主場！水手3比2聽牌　隊史首闖世界大賽只差一勝

羅伯斯：大谷今先發無限制可投7局100球！佐佐木朗希備戰連2日登板

道奇今拚世界大賽門票　羅伯斯力挺大谷：我相信他

大谷翔平MVP？釀酒人教頭提出異議：我會把票投給貝茲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平首局炸！再寫驚人巧合

2王建民曝割愛黃博多原因　美美扛輪值

3水手隊史首闖世界大賽只差一勝

4大谷今登板無限制！佐佐木也待命連投

5羅伯斯力挺大谷：我相信他

最新新聞

1大谷翔平開外掛！超越貝比魯斯寫紀錄

2大谷翔平首局炸！再寫驚人巧合

3NBA夢暫告終結　公牛釋出河村勇輝

4水手隊史首闖世界大賽只差一勝

5大谷MVP？釀酒人教頭：我會投給貝茲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

#雅英 應援熱歪獲球迷小電扇　幫隊友吹涼降暑超貼心♥

#樂天女孩 赴日本為金鷲開球 #林襄 投出好球！

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

得獎就和安心亞接吻？　阿Ken笑：要先有喜事

【傍晚6點將溢淹】花蓮新堰塞湖「每小時漲70cm」　縣府發緊急訊息：盡速離開太魯閣

阿達結巴：我祝福別人　陳漢典台下笑超開心XD

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

林智勝首登金鐘獎ㄆㄧㄚˇ嘴　羞喊：不好意思，第一次來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366