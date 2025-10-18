快訊／NBA夢暫告終結　公牛宣布釋出河村勇輝

▲公牛正式宣佈裁掉河村勇輝。（圖／取自公牛Facebook）

記者杜奕君／綜合報導

有「地表最強172公分」稱號，被視為當代亞洲頂尖控衛的日本球星河村勇輝，18日傳出NBA追夢之旅嚴重考驗，在這個夏天與他簽下雙向合約的芝加哥公牛，稍早正式宣布裁掉河村勇輝，這位年僅24歲的日本籃球小巨人，目前NBA之旅也暫時遭到中斷。

NBA的2025-26新賽季將於下周正式開打，不過公牛稍早卻宣布，將釋出以雙向合約簽下的河村勇輝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據美國媒體報導，公牛決定裁掉河村勇輝，是因為他的右小腿傷勢，導致無法上場，在季前熱身賽河村勇輝因腿傷僅出賽兩場，平均繳出3分、4籃板、4助攻，本來外界評估要進入開季正式名單機率就不高，很有可能從發展聯盟G-League展開新賽季，不料公牛卻是選擇直接釋出。

河村勇輝上個賽季首度踏進NBA殿堂，同樣以雙向合約身分加入曼非斯灰熊，整季在NBA正式例行賽出賽22場，平均繳出1.6分、0.6籃板、0.9助攻，雖然數據平平，但由於時常能送出精采助攻，因此人氣度相當不錯。

今夏加入公牛後，卻在開季前遭到釋出，目前河村勇輝尚未決定下一步為何，NBA暫告終結也面臨不小考驗。