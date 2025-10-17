運動雲

凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽開打　黃楚茵4小時苦戰奪勝

▲台灣Quad組好手黃楚茵歷經5小時「三盤大戰」突圍、馬來西亞布拉漢首戰拉下第3種子、俄羅斯拉沃娃曾站上過青少年「世界第一」寶座。（圖／南野子國際整合行銷）

▲台灣Quad組好手黃楚茵歷經5小時「三盤大戰」突圍。（圖／南野子國際整合行銷）

記者杜奕君／綜合報導

2025凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽今（17日）在天母網球場熱鬧揭幕，今年賽事規格從Future級升格至ITF3級，總獎金也加碼至1萬4000美元，吸引來自美國、英國、法國、俄羅斯、以色列、敘利亞、澳洲、日本、南韓、馬來西亞、泰國等11國、共46位外籍選手參賽，陣容中不乏歷屆帕運選手，讓賽事話題性和競爭力大幅提升。

在Quad組首場賽事，台灣好手黃楚茵遭遇日本選手池田拓也，兩人去年曾在臺北公開賽交手，當時黃楚茵落敗。本次再碰頭，黃楚茵展現韌性，歷經4小時15分鐘的激烈三盤戰，最終以6比7（11）、6比2、6比2逆轉勝出。

賽後黃楚茵分享，「池田拓也的球路偏低，處理起來很難發力，這週狀態也有起伏，過程中我不斷調整，甚至撿球時會用球在背後按摩，想辦法和對手拚耐力。」雖然首盤失守，但她及時穩住陣腳，靠耐熱力與穩定心態成功突圍。

男子單打Main組也出現精彩「下剋上」戲碼，馬來西亞選手布爾漢（Abu Samah Borhan）對上本屆第3種子、曾參加巴黎帕運的帕克（Anderson Parker）。

▲馬來西亞布拉漢首戰拉下第3種子。（圖／南野子國際整合行銷）

布爾漢首盤以1比6落後，隨後連贏兩盤，以1比6、6比3、7比5逆轉勝利，成為種子殺手。布爾漢曾是馬來西亞男單最高排名選手，亦曾在台灣「國際獅子盃」奪冠。

他賽後表示，「很喜歡臺灣的比賽氛圍，每次來都能見到老朋友。這場遇上強敵，吸收了很多寶貴經驗，逆轉勝對我來說是很大的鼓舞。」

女子單打Main組方面，頭號種子以色列選手茲克里（Maayan Zikri）有帕運經歷，第3種子俄羅斯的拉沃娃（Viktoriia Lvova）則是青少年世界冠軍。拉沃娃首次參加臺北輪椅網球賽即以兩個6比0輕鬆晉級，賽後還在場邊加練體能和技術，希望以最佳狀態迎接後續挑戰。

本次賽事是今年台灣輪椅網球國際賽事的序幕，後續還有台灣公開賽、高雄公開賽接力開打，吸引眾多外籍好手來台爭取積分。值得一提的是，男子單打Main組與Second組皆達到滿籤，讓十月的台灣輪椅網球賽事熱度爆棚。

▲俄羅斯拉沃娃曾站上過青少年「世界第一」寶座。（圖／南野子國際整合行銷）

關鍵字： 凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽凱靖盃輪椅網球黃楚茵

