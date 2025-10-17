迎接NBA生涯第18季　衛斯布魯克加盟國王全新背號就是「18號」

記者杜奕君／綜合報導

經歷漫長等待，曾奪得2016-17賽季年度MVP，生涯9次入選明星賽，並被評選為NBA史上75大球星的當代「大三元製造機」衛斯布魯克（Russell Westbrook），日前宣布以1年360萬元的底薪合約，加入沙加緬度國王陣營，國王球團今日也正式宣布衛斯布魯克加盟，並公布其新背號為生涯從未使用過的「18號」，象徵職業生涯第18季的到來。

生涯曾寫下4個賽季「場均大三元」的驚人數據表現，稱現年36歲的衛斯布魯克是近代籃球史上，最具全能風采的明星控衛，相信絕對沒有多少人會質疑。

上賽季效力丹佛金塊，衛少仍有場均13.3分、4.9籃板、6.1助攻、1.3抄截表現，且在不被看好下，仍扮演球隊主力第六人角色並屢屢打出佳作。

不過衛斯布魯克在今夏跳出合約後，遲遲未能獲得球隊青睞，甚至一度傳出可能考慮赴海外打球，但昨日衛少仍獲得國王正式簽約，將迎接個人職業生涯第18個賽季的到來。

生涯先後效力奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭、華盛頓巫師、洛杉磯湖人、洛杉磯快艇以及丹佛金塊，衛斯布魯克過往都穿上招牌「0號」球衣，或是大學時期的「4號」球衣，不過由於目前國王0號球衣為蒙克（Malik Monk）所穿著，另外4號則屬於名人堂球星韋伯（Chris Webber）退休球衣專屬，因此衛斯布魯克將穿著18號球衣，象徵迎接個人生涯第18季到來。

▲衛斯布魯克正式加盟國王，將穿上18號球衣登場。（圖／取自國王IG）