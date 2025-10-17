運動雲

快訊／中華足協爭議「連環爆」　理事長王麟祥11月8日將請辭

▲中華男足慘敗泰國，總教練黃哲明賽後請辭、中華男足精神領袖陳柏良。（圖／中華足協提供）

▲中華足協爭議風波不斷，理事長王麟祥將於11月8日提出辭呈。（圖／中華足協提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華足協近日由於爭議不斷，引發外界熱議及高度關注，稍早足協也發出聲明稿，強調已經著手內部檢討與組織調整，副秘書長蔡鴻義已經請辭獲准，至於足協理事長王麟祥也將在11月8日理事會正式提出辭呈。

足協聲明稿全文如下：

針對近日社會與媒體對中華男子足球代表隊訓練及行政管理的關注與討論，本會誠摯感謝各界的關心，並對外說明如下：

中華民國足球協會對球員的努力與外界的建議皆予以高度重視。經內部會議決議，協會已著手內部檢討與組織調整，並針對代表隊行政作業、人員分工與管理流程全面檢視。現職中華男足代表隊窗口將進行職務調整並更迭人選，以確保後續支援運作更為完善與專業。

同時，主責督導國男與國女代表隊業務之副秘書長蔡鴻義先生，已主動提出請辭並獲理事長同意。協會將於近期再聘任新的副秘書長，專責統籌國男、女代表隊事務，持續推動代表隊發展與體制改革。

有關外界關心的訓練與補助金事宜，協會再次說明：所有國家代表隊的補助與零用金，皆依主管機關核定之基準辦理。以中華男子足球代表隊為例，球員每人每日可領取之零用金為新臺幣1,000元，包含政府補助400元與協會自籌600元，正式賽事出場費則由協會另行給付。

目前協會仍在積極償還歷屆應付未付款項，財務空間有限。然而，除了支應各級國家代表隊（包含男女成人隊、U23、U20、U17、U15及男女五人制，共11支隊伍）的訓練與出賽需求外，每年度亦辦理至少1,500場國內足球賽事，涵蓋各級聯賽、盃賽與學童、青年、青少年競賽。協會每年的國內外補助款，均依規定「專款專用」，依法不得挪作其他用途，即使如此，協會仍持續透過企業合作與自籌方式，盡力支應龐大的國家代表隊運作與國內賽事量體，確保台灣足球能持續推進、發展。

理事長王麟祥先生已於內部會議中表達將於11月8日理事會正式提出辭呈，以示對本次事件的負責。王理事長強調，協會將秉持「誠實面對、立即檢討、積極改革」的原則，持續推動治理改善，讓社會看見台灣足球的努力與價值。

中華足協深知，唯有透過公開、透明與自我要求，才能逐步恢復球迷與社會的信任。本會將持續與運動部及各界保持溝通，共同為台灣足球的永續發展而努力。

