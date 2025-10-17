二年級探花大爆發　謝帕德轟29分6籃板6助攻領火箭熱身賽4連勝

記者杜奕君／綜合報導

即便包括杜蘭特（Kevin Durant）在內一票主力陣容都休兵調整，但休士頓火箭仍靠著上季「選秀探花」謝帕德（Reed Sheppard）大爆發砍下29分、6籃板、6助攻、4抄截領軍，以133比115痛宰亞特蘭大老鷹，火箭也在2025-26賽季的季前熱身賽強勢取得4連勝。

熱身賽前3戰都拿下勝利，火箭今日交手老鷹，選擇讓包括杜蘭特、森根（Alperen Sengun）以及湯普森（Amen Thompson）此戰都休兵，但火箭靠著本季預計將扛起後場重任的謝帕德前兩節獨拿18分，半場打完以60比61緊咬老鷹。

下半場火箭持續猛烈攻勢，本季以底薪加盟火箭的奧克基（Josh Okogie）延續火燙手感，加上謝帕德展現控場能力，最終火箭逆轉將領先徹底拉開，最終以18分之差痛宰老鷹。

謝帕德展現全能身手，全場轟下29分、6籃板、6助攻、4抄截表現出色。身為上季首輪第3順位，但新秀賽季卻苦無上場機會的謝帕德，本季在火箭主控范弗利特（Fred VanVleet）膝蓋十字韌帶撕裂整季報銷情況下，預料上場時間將大幅提升，有機會在職業生涯第二年迎來爆發。

▲謝帕德轟29分6籃板6助攻，率領火箭在熱身賽取得4連勝。（圖／達志影像／美聯社）