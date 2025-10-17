不播了！愛爾達發聲明　確認本季不提供NBA賽事轉播

▲愛爾達電視確認不轉播NBA的2025-26新賽季所有賽事。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

愛爾達電視17日針對轉播規劃發出聲明，確定將「不轉播」NBA的2025-26新賽季所有賽事，愛爾達也感謝NBA官方多年來的支持與協助，讓愛爾達與NBA過去十年來共同打造經典轉播回憶。

愛爾達電視全文如下：

愛爾達電視確認本季（2025-26賽季）無法取得NBA新一年度之授權，本季起將不提供任何NBA賽事轉播服務。感謝NBA官方多年來的支持與協助，讓愛爾達與NBA過去十年來共同打造經典轉播回憶。祝福NBA聯盟及所有球迷持續享受籃球的熱情與榮耀。

愛爾達電視將持續提供多元、精彩的運動內容。自11月起，觀眾仍可透過愛爾達各平台欣賞HBL高中籃球聯賽、BWF世界羽球巡迴賽、WTT世界桌球巡迴賽、英超／義甲／德甲／歐冠足球聯賽、ISU世界花式滑冰系列賽，以及NFL美式足球例行賽、季後賽與超級盃等高人氣賽事，精彩不間斷。並且陸續引進更多精彩運動賽事。

2026年，愛爾達預計全年提供超過15000小時運動賽事直播，包含三大國際頂級賽事──3月WBC世界棒球經典賽、6月FIFA世界盃足球賽、9月愛知名古屋亞運及MLB美國職棒大聯盟等，皆由愛爾達取得全台獨家轉播總代理權，為國內唯一同時擁有三大賽事轉播權之單位。