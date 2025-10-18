打出季後賽強度！　于煥亞「復刻」致勝神射率海神本季首勝

記者杜奕君／台中報導

高雄全家海神18日在客場交手福爾摩沙夢想家之戰，靠著當家射手于煥亞「復刻」上季季後賽首輪同樣在客場面對夢想家之戰的致勝三分神射，率隊以5分之差贏球，拿下本季首勝。賽後于煥亞也直言，雖然只是開季第2戰，但這場與夢想家的交手，感覺真的有季後賽的強度與張力。

海神與夢想家在上周的2025-26賽季開幕戰，不約而同都敗給衛冕軍新北國王，因此今日交手，雙方都誓言要力拚本季首勝。

開賽海神打出團隊堅強戰力，本季首度上場的新洋將崔維斯，搭配于煥亞、胡瓏貿以及蘇文儒等本土戰力，一路以雙位數領先優勢，壓制主場夢想家。

但夢想家末節上演逆襲，一度超前比分，雙方更是多次險些上演肢體衝突，技術犯規頻頻出現，儼然成為上季季後賽首輪對決延續。

在正規時間終了前1分55秒，海神射手于煥亞飆進關鍵追平三分彈，與上季季後賽首輪第1戰的致勝一擊幾乎如出一轍，成為此戰贏球功臣。

全場拿下18分、7助攻、2抄截的于煥亞賽後表示，「每次到這個球場，比分都非常膠著，今天就是告訴自己多點侵略性，照著教練的比賽計畫，失誤降低、把握籃板，自然就有好的結果。」

「這場比賽很像上季打季後賽的感覺，台中球迷很熱情替主場球隊加油，上季例行賽我們在這裡沒贏過，球員都很喜歡打這種高張力的比賽，這樣才能更進步。」于煥亞如此說道。

▲海神于煥亞用神射美技，幫助球隊拿下新賽季首勝。（圖／TPBL職籃提供）