運動雲

>

危機！夢想家開季慘吞2連敗　蔣淯安喊話盼「雙控衛出擊」

▲夢想家蔣淯安、林俊吉。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家開季苦吞2連敗，蔣淯安直言球隊體系有些混亂。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台中報導

福爾摩沙夢想家18日在主場開幕戰以101比106不敵高雄全家海神，苦吞開季2連敗。連續兩戰夢想家都在攻守兩端出現「當機」狀況，也讓球隊王牌主控蔣淯安提出警訊，蔣淯安直言目前球隊體系有些混亂，也喊話或許可以嘗試雙控衛出擊，由自己和林俊吉同時上場，讓團隊攻勢更加順暢。

在賽季開幕戰慘敗給衛冕軍新北國王19分後，夢想家今日迎接本季團隊主場開幕戰，對手則是「南霸天」海神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰夢想家雖然末節一度打出強勢逆襲超前比分，但關鍵時刻發生要命發球失誤葬送贏球機會，最終又以5分之差敗北，苦吞開季2連敗。

賽後夢想家主控蔣淯安直言，「團隊體系目前仍有些混亂，當設定的戰術被對手識破時，往往第2套、第3套戰術無法在場上有效應變順利執行，也讓團隊攻守都變得很『卡』。」

夢想家陣中擁有蔣淯安、林俊吉兩名聯盟頂尖控衛，但目前呈現出的破壞力並不如預期，蔣淯安也直言，「或許可以嘗試讓我和阿吉同時上場，或許可以讓團隊攻勢較為順上，這方面我會再和隊友、教練們再溝通，希望狀況能有所改善。」

蔣淯安無奈表示，「防守端需要檢討，上半場就被對手得了超過50分，進攻端想要打團隊的東西，但卻沒辦法做到心裡想要的，進攻上變得很卡，目前我確實也不知道應該怎麼做會更好。」

此戰蔣淯安14罰13中，全數得分都是罰球拿下，另有4籃板、3助攻，至於林俊吉則是9分、4助攻進帳。

▲夢想家蔣淯安、林俊吉。（圖／TPBL職籃提供）

▲林俊吉開季前兩戰並未有太多同時和蔣淯安上場機會。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 蔣淯安夢想家林俊吉簡浩TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

真香！海神崔維斯首秀24分13籃板　領軍賞夢想家2連敗

真香！海神崔維斯首秀24分13籃板　領軍賞夢想家2連敗

快訊／「阿吉1代」戰靴首度曝光　夢想家林俊吉穿個人簽名鞋上陣

快訊／「阿吉1代」戰靴首度曝光　夢想家林俊吉穿個人簽名鞋上陣

快訊／NBA夢暫告終結　公牛宣布釋出河村勇輝

快訊／NBA夢暫告終結　公牛宣布釋出河村勇輝

凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽開打　黃楚茵4小時苦戰奪勝

凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽開打　黃楚茵4小時苦戰奪勝

快訊／中華足協爭議「連環爆」　理事長王麟祥11月8日將請辭

快訊／中華足協爭議「連環爆」　理事長王麟祥11月8日將請辭

不播了！愛爾達發聲明　確認本季不提供NBA賽事轉播

不播了！愛爾達發聲明　確認本季不提供NBA賽事轉播

二年級探花大爆發　謝帕德轟29分6籃板6助攻領火箭熱身賽4連勝

二年級探花大爆發　謝帕德轟29分6籃板6助攻領火箭熱身賽4連勝

電豹女最強韓援徐賢淑盛讚隊友　稱草莓在韓國會爆紅！

電豹女最強韓援徐賢淑盛讚隊友　稱草莓在韓國會爆紅！

迎接NBA生涯第18季　衛斯布魯克加盟國王全新背號就是「18號」

迎接NBA生涯第18季　衛斯布魯克加盟國王全新背號就是「18號」

最強鬥士內戰！羅興樑領輪椅籃球國手　全力備戰亞洲盃

最強鬥士內戰！羅興樑領輪椅籃球國手　全力備戰亞洲盃

KID為紅毯瘦7公斤　沒跟憲哥走喊「好輕鬆」

熱門新聞

大谷翔平史詩級演出！3轟又猛飆10K　道奇5:1擊敗釀酒人前進世界大賽

大谷翔平3轟震撼全美！美媒：地表最強球員降臨

大谷翔平3轟10K讓隊友集體驚呆！史奈爾：我根本做不到哈哈哈

「他剛還在投球耶！」山本由伸見證大谷封神戰：大腦跟不上...

快訊／扯！大谷翔平完全主宰比賽　6局飆10K退場後炸第3轟

大谷翔平今天表現完美　釀酒人教頭點出與道奇差距：輸在細節

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷史詩級演出！道奇前進世界大賽

2大谷翔平3轟震撼全美　美媒：地表最強球員

3大谷化身外星人！史奈爾驚：我做不到

4大谷封神戰　山本驚：大腦跟不上...

5大谷翔平6局飆10K退場後炸第3轟！

最新新聞

1首勝就是關鍵！隊史7度開胡全封王

2魔神樂7局好投MVP　桃猿搶下G1勝利

3台灣大賽連兩年G1爆滿創紀錄

4江忠城、王凱程合力穩局振奮大吼

5古林睿煬扛生死戰：毫無保留拚了

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

#雅英 應援熱歪獲球迷小電扇　幫隊友吹涼降暑超貼心♥

#樂天女孩 赴日本為金鷲開球 #林襄 投出好球！

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

得獎就和安心亞接吻？　阿Ken笑：要先有喜事

阿達結巴：我祝福別人　陳漢典台下笑超開心XD

第一個獎就嚴重超時！　董月花.福州伯台上吵架

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

【傍晚6點將溢淹】花蓮新堰塞湖「每小時漲70cm」　縣府發緊急訊息：盡速離開太魯閣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366