危機！夢想家開季慘吞2連敗　蔣淯安喊話盼「雙控衛出擊」

▲夢想家開季苦吞2連敗，蔣淯安直言球隊體系有些混亂。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台中報導

福爾摩沙夢想家18日在主場開幕戰以101比106不敵高雄全家海神，苦吞開季2連敗。連續兩戰夢想家都在攻守兩端出現「當機」狀況，也讓球隊王牌主控蔣淯安提出警訊，蔣淯安直言目前球隊體系有些混亂，也喊話或許可以嘗試雙控衛出擊，由自己和林俊吉同時上場，讓團隊攻勢更加順暢。

在賽季開幕戰慘敗給衛冕軍新北國王19分後，夢想家今日迎接本季團隊主場開幕戰，對手則是「南霸天」海神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰夢想家雖然末節一度打出強勢逆襲超前比分，但關鍵時刻發生要命發球失誤葬送贏球機會，最終又以5分之差敗北，苦吞開季2連敗。

賽後夢想家主控蔣淯安直言，「團隊體系目前仍有些混亂，當設定的戰術被對手識破時，往往第2套、第3套戰術無法在場上有效應變順利執行，也讓團隊攻守都變得很『卡』。」

夢想家陣中擁有蔣淯安、林俊吉兩名聯盟頂尖控衛，但目前呈現出的破壞力並不如預期，蔣淯安也直言，「或許可以嘗試讓我和阿吉同時上場，或許可以讓團隊攻勢較為順上，這方面我會再和隊友、教練們再溝通，希望狀況能有所改善。」

蔣淯安無奈表示，「防守端需要檢討，上半場就被對手得了超過50分，進攻端想要打團隊的東西，但卻沒辦法做到心裡想要的，進攻上變得很卡，目前我確實也不知道應該怎麼做會更好。」

此戰蔣淯安14罰13中，全數得分都是罰球拿下，另有4籃板、3助攻，至於林俊吉則是9分、4助攻進帳。

▲林俊吉開季前兩戰並未有太多同時和蔣淯安上場機會。（圖／TPBL職籃提供）