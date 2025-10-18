真香！海神崔維斯首秀24分13籃板　領軍賞夢想家2連敗

運動雲

▲夢想家張宗憲、恩尼斯、林俊吉，海神胡瓏貿、崔維斯、施晉堯、費雪、于煥亞。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神崔維斯「開箱」首秀就貢獻24分、13籃板，領軍拿下本季首勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台中報導

TPBL職籃福爾摩沙夢想家，18日迎接2025-26賽季主場開幕戰，對手則是高雄全家海神，兩支球隊在上周賽季開幕戰都不敵新北國王吞敗，因此今日都要力拚本季開胡首勝。海神雖然一度手握14分領先，但末節遭夢想家猛烈反擊，不過在崔維斯24分、13籃板，搭配于煥亞貢獻18分攜手合作下，最終海神106比101贏球，也賞給夢想家開季2連敗。

此戰海神仍受到傷兵問題困擾，仍僅有登錄崔維斯、凱帝亮相，不過開賽海神崔維斯本季「開箱」首秀表現出色，內線走位相當靈活下，首節獨拿7分，加上主力搖擺人蘇文儒單節獨拿9分，幫助海神首節打完就以27比24取得領先。

次節海神持續猛烈攻勢，主力第六人射手于煥亞找到準星，三分線外持續開火，加上不斷站上罰球線取分，在他單節獨拿10分進帳下，海神一度將領先擴大來到10分之多，半場也以54比47持續領先地主夢想家。

下半場開打後，海神持續團隊穩定攻勢，崔維斯內、外線都有所斬獲，加上兩名老經驗戰將胡瓏貿、施晉堯都有所發揮，讓海神持續領先地位，反觀夢想家僅能靠著張宗憲、恩尼斯零星單打拿分，3節打完海神擴大領先來到83比71。

末節胡瓏貿打出火氣遭吹技術犯規，隨後夢想家高柏鎧、海神凱帝也險些爆發衝突，雙方都遭吹技術犯規。

但夢想家此時打出一波19比6攻勢，林俊吉連續兩顆三分球破網後，霍爾曼又是弧頂三分球命中，夢想家終場前6分18秒，正式逆轉90比89超前。

▲夢想家恩尼斯拿下全場最高26分外帶6籃板、2抄截。（圖／TPBL職籃提供）

海神此時雖然靠著蘇文儒拋射得手，加上凱帝3分打連拿5分止血要回領先，但夢想家恩尼斯又是三分冷箭加上強勢切入，終場前2分45秒再度幫助夢想家3分超前。

不過終場前1分55秒，海神射手于煥亞高難度三分球命中，雙方持續拉鋸情況下，海神凱帝終場前1分8秒關鍵兩罰命中，海神再度要回兩分領先。

隨後夢想家發生要命發球失誤，終場前24.9秒海神于煥亞兩罰一中，幫助球隊穩住3分超前。隨後海神崔維斯又是兩罰俱中，海神持續拉開5分超前，夢想家恩尼斯切入得手，但終場前7.4秒海神于煥亞又是兩罰得手，最終海神就以106比101贏球，喜迎開季首勝，夢想家則苦吞開季2連敗。

海神此戰5人得分達雙位數，以崔維斯24分、13籃板最佳，于煥亞18分、7助攻、2抄截，胡瓏貿貢獻17分。

開季苦吞2連敗的夢想家方面，此戰同樣有5人得分上雙，以恩尼斯26分、6籃板、2抄截最佳，蔣淯安13分、4籃板、3助攻，張宗憲15分，霍爾曼16分、6籃板、5助攻、3抄截、2阻攻。

▲于煥亞18分、7助攻、2抄截表現穩定，替海神拿下開季首勝。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL夢想家張宗憲蔣淯安恩尼斯林俊吉海神崔維斯胡瓏貿于煥亞

