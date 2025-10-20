運動雲

>

高雄海神主場開幕周　送限量應援T還有全新環廊美食街

▲高雄全家海神「We The South — Storm The Court」主題周、25日開幕戰將贈送限量應援TEE。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神「We The South — Storm The Court」主題周。（圖／高雄全家海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊25-26球季「We The South — Storm The Court」開幕週，10月25日、26日、29日、11月1日、2日於高雄巨蛋點燃戰火，25日開幕戰當天入場將贈送限量開幕戰應援TEE，環廊全新美食街及主題週闖關攤位，邀請神隊友結伴進場，浪襲全場。

迎接新賽季主場到來，高雄全家海神隊準備豐富入場贈品，入場即贈主視覺摺扇、阿華田營養巧克力隨身包、威豹Power In能量飲料、海神點將錄以及闖關集章卡。25日將有開幕戰限量應援TEE，入場時發放，每人、每票限領取壹件。（數量有限，贈完為止）

[廣告]請繼續往下閱讀...

26日中場遊戲，命中注定，邂逅漢來日月，大螢幕互動快手答題，贈送漢來日月行館住宿券。參與「今天我最神」活動預測正確的幸運神隊友，即可獲得精美獎品，25日「今天我最神」將在賽後將抽出例行賽1A雙人套票，26日則可獲得漢來大飯店商品券2000元以及高雄漢來熊壹隻。

環廊設置全新美食街攤位，全家便利商店、正忠排骨飯、掌門精釀餐酒館、必勝客、肯德基、麻古茶坊以及繽菓市冰淇淋，中、西美食浪你挑，神隊友吃、喝、玩、樂盡在高雄巨蛋。

此外主題週攤位推出闖關集點送海報，凡於以下「指定服飾」、「精神小語」、「應援道具」、「認識海神」、「留下足跡」5個攤位集滿3關，即可至服務台兌換海報乙張。

▲高雄全家海神「We The South — Storm The Court」主題周、25日開幕戰將贈送限量應援TEE。（圖／高雄全家海神提供）

▲25日開幕戰將贈送限量應援TEE。（圖／高雄全家海神提供）

關鍵字： 高雄全家海神開幕周TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

拓荒者4年27億台幣續約砍將夏普　25億綁住大鎖卡馬拉

拓荒者4年27億台幣續約砍將夏普　25億綁住大鎖卡馬拉

我還不想退休！衛斯布魯克表態國王不是「生涯最終站」

我還不想退休！衛斯布魯克表態國王不是「生涯最終站」

斯巴達障礙賽王南評褲子破大洞　紅髮戰士孫育彬明年拚野獸賽

斯巴達障礙賽王南評褲子破大洞　紅髮戰士孫育彬明年拚野獸賽

斯巴達障礙跑　王南評新北市站二連后

斯巴達障礙跑　王南評新北市站二連后

國王慘輸16分吞本季首敗　賽後李愷諺直言：團隊沒準備好

國王慘輸16分吞本季首敗　賽後李愷諺直言：團隊沒準備好

阿巴西返台首戰砍18分、最帥洋將飛克轟29分　特攻賞國王本季首敗

阿巴西返台首戰砍18分、最帥洋將飛克轟29分　特攻賞國王本季首敗

打出季後賽強度！　于煥亞「復刻」致勝神射率海神本季首勝

打出季後賽強度！　于煥亞「復刻」致勝神射率海神本季首勝

危機！夢想家開季慘吞2連敗　蔣淯安喊話盼「雙控衛出擊」

危機！夢想家開季慘吞2連敗　蔣淯安喊話盼「雙控衛出擊」

真香！海神崔維斯首秀24分13籃板　領軍賞夢想家2連敗

真香！海神崔維斯首秀24分13籃板　領軍賞夢想家2連敗

快訊／「阿吉1代」戰靴首度曝光　夢想家林俊吉穿個人簽名鞋上陣

快訊／「阿吉1代」戰靴首度曝光　夢想家林俊吉穿個人簽名鞋上陣

謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看

熱門新聞

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

波賽樂左外野應援超投入　籃籃分享人生第一次體驗：波真的很有愛

兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾是洋基頭號新秀！強打捕手車禍身亡

2杜蘭特續約　生涯總薪資183億創紀錄

3大谷封神表現後10小時　紀念T就開賣

4以為詹子賢不舒服　林子偉揭暖心細節

5波賽樂應援超投入　籃籃人生第一次體驗

最新新聞

1女神安芝儇人生首跑　寶礦力路跑完賽

2想跟唐西奇打國際賽　湖人海耶斯申請歸化

3大谷太會賺！道奇7億美元巨約1季回本

4U19籃球聯盟　德國帥哥泰斯學偶像SGA

5大谷翔平挑戰WS5紀錄　官網：小菜　

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

防禦率王羅戈G1表現失常！　張閔勛：他其實投得不差

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

曾頌恩瑕疵？平野惠一：漏洞需反省　陳晨威認弄巧成拙上二壘

魔神樂G1強壓兄弟但露疲態？　張閔勛笑：他本來就撲克臉

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看

楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

楊謹華.柯佳嬿突「嘴對嘴接吻」　她們害羞互誇：滿好親的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366