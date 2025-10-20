高雄海神主場開幕周　送限量應援T還有全新環廊美食街

▲高雄全家海神「We The South — Storm The Court」主題周。（圖／高雄全家海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊25-26球季「We The South — Storm The Court」開幕週，10月25日、26日、29日、11月1日、2日於高雄巨蛋點燃戰火，25日開幕戰當天入場將贈送限量開幕戰應援TEE，環廊全新美食街及主題週闖關攤位，邀請神隊友結伴進場，浪襲全場。

迎接新賽季主場到來，高雄全家海神隊準備豐富入場贈品，入場即贈主視覺摺扇、阿華田營養巧克力隨身包、威豹Power In能量飲料、海神點將錄以及闖關集章卡。25日將有開幕戰限量應援TEE，入場時發放，每人、每票限領取壹件。（數量有限，贈完為止）

26日中場遊戲，命中注定，邂逅漢來日月，大螢幕互動快手答題，贈送漢來日月行館住宿券。參與「今天我最神」活動預測正確的幸運神隊友，即可獲得精美獎品，25日「今天我最神」將在賽後將抽出例行賽1A雙人套票，26日則可獲得漢來大飯店商品券2000元以及高雄漢來熊壹隻。

環廊設置全新美食街攤位，全家便利商店、正忠排骨飯、掌門精釀餐酒館、必勝客、肯德基、麻古茶坊以及繽菓市冰淇淋，中、西美食浪你挑，神隊友吃、喝、玩、樂盡在高雄巨蛋。

此外主題週攤位推出闖關集點送海報，凡於以下「指定服飾」、「精神小語」、「應援道具」、「認識海神」、「留下足跡」5個攤位集滿3關，即可至服務台兌換海報乙張。

▲25日開幕戰將贈送限量應援TEE。（圖／高雄全家海神提供）