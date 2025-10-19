國王慘輸16分吞本季首敗　賽後李愷諺直言：團隊沒準備好

▲國王苦吞本季首敗，李愷諺直言團隊沒準備好。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王在2025-26賽季開幕周喜迎主場2連勝，本周持續在主場迎接2連戰，不料18日首役碰頭新北中信特攻，就遭「閃電軍團」震撼教育，全場最多落後達24分，最終也以89比105苦吞本季首敗。賽後包括球隊總教練約翰、主力控衛李愷諺都直言，團隊沒有準備好面對此戰，才導致輸球。

開季前兩戰在主場分別擊敗高雄全家海神、福爾摩沙夢想家，展現衛冕霸氣，不過18日新北內戰卻是遭到特攻痛宰，最終以16分之差慘敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後國王總教練約翰坦言，「特攻是一支非常好的球隊，他們有很棒的教練、三位高水準的歐洲外援，本土球員的天分也很出色。他們準備得很充足，相較之下我們強度與節奏都被對方帶著走，這是我們必須面對的問題。」

李愷諺也指出，問題出在進攻端節奏與心態調整：「其實上半場我們的防守還不錯，但在進攻上出現太多失誤，讓對方掌握節奏。我們開局強度沒拉起來，被他們壓著打。」

林彥廷則表示，輸球的重點不在對手，而在國王自身，「我們是一支有實力的球隊，只是今天準備不夠。教練也提醒我們，要記住這場比賽，下次再對上特攻時，要讓大家看到不同的國王。」