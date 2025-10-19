斯巴達障礙跑　王南評新北市站二連后

▲台灣斯巴達障礙跑，素人選手王南評已經連三站拿下野獸賽女子總排第一。（圖／大會提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣斯巴達障礙跑邁入第十年，最新一站於6月18日在新北市鶯歌區的新北市美術館盛大揭幕，吸引近8,000名參賽者共襄盛舉。這次賽事場地首度移師美術館，赴日留學返國的素人選手王南評，Beast野獸賽21公里女子組以2小時54分17秒率先抵達終點，締造新北市站二連后佳績。

今年新北站設有三種賽制，分別是適合初學者的Sprint衝刺賽（5公里20項障礙）、進階Super超級賽（10公里25項障礙）以及最具挑戰性的Beast野獸賽（21公里30項障礙）。賽道橫跨公園、馬路、山區和河堤，路線設計相當多元，讓選手們面臨體力與毅力的雙重考驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在男子組比賽中，原本領先衝線的日本好手加藤浩和菅田崚馬，卻因誤闖錯誤路線被加罰1小時，最終無緣前三。意外奪下總排第一的是28歲在台南工作的菲律賓選手艾力格貝斯（Shem Hanson Aligarbes），他以2小時27分07秒的成績勝出。

艾力格貝斯表示，三年前才在台灣開始跑步和參加斯巴達障礙賽，沒想到這次能拿下冠軍，感到既驚喜又開心。來自陸軍官校的邱献中則以2小時54分01秒拿下第三名，他謙虛地說，訓練時間有限，這次能奪牌相當幸運。

女子組方面，素人選手王南評表現亮眼，以2小時54分17秒再度奪下女子總排第一，完成新北市站三連霸紀錄。她表示，斯巴達賽事讓人持續挑戰自我，也激發出更強的動力。知名「最美警花」謝伯韶則以3小時30分44秒名列第三，並分享平時保持運動習慣，期許自己未來能更進步。

除了成人賽事外，Spartan Kids小勇士賽也熱鬧登場，吸引約3,500名小朋友參與。現場不乏明星家庭，包括庾澄慶攜家人參賽，共同體驗1.6公里的親子障礙賽。來自北北基的「娘家」隊更有多達70位小勇士報名，家長們表示，這項活動不僅提升孩子自信，也展現斯巴達障礙跑的獨特魅力。