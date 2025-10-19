斯巴達障礙賽王南評褲子破大洞　紅髮戰士孫育彬明年拚野獸賽

▲斯巴達障礙賽在雨中起跑，考驗選手應變。（圖／大會提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北市美術館19日再度成為台灣斯巴達障礙跑的焦點舞台，迎來超過8000名參賽者，在第二日賽程中展現驚人實力。今年賽事分為21公里野獸賽與10公里超級賽，挑戰選手的耐力與適應力，昨天完成新北站二連霸的王南評於超級賽（Super Elite）再奪佳績，甚至拚到褲子都破一個大洞。台灣好手孫育彬則是以58分55秒成為地主最速，期許自己明年有能力挑戰野獸賽（Beast Elite）。

10公里超級賽由日本選手加藤浩率先衝線，以49分42秒奪冠，是唯一突破50分鐘的選手。昨天因跑錯路線失金的他，今日成功雪恥。緊接在後的是同胞菅田崚馬，成績51分43秒。菅田崚馬坦言，加藤浩是他此役最大的對手，兩人一路競爭，「他真的太厲害了。」菅田本身為消防員，過去曾是足球選手，認為越野賽與消防工作有許多相似之處，訓練相輔相成。

▲王南評（左）、謝伯韶在斯巴達障礙賽表現精彩。（圖／大會提供）

女子組部分，王南評在昨日完成新北站二連霸後，今日又以1小時12分46秒摘下超級賽金牌。她表示連續兩天參賽，體力消耗巨大，「只能靠腎上腺素撐到底。」

昨天路線多為山林坡道，今日則以障礙物為主，加上下雨導致地面濕滑，更增添挑戰難度。王南評比賽時短褲意外被勾破，衝線後才發現大洞，讓她哭笑不得。她曾在日本求學與工作，返台後積極參與斯巴達賽事，期盼台灣能鼓勵更多族群參賽，提升競賽強度與樂趣。

地主選手孫育彬則以58分55秒成為男子組台灣最快者。他以紅髮造型亮眼登場，透露過去曾因體力分配不當影響表現，今年僅報名10K賽事，目標明年挑戰野獸賽，為台灣爭光。孫育彬強調，平時多以徒手訓練為主，許多負重項目只能在賽場上體驗，並感謝斯巴達讓他結識許多前輩與好友。

女子組銀牌由「最美警花」謝伯韶以1小時13分55秒拿下，她已連續9年參加斯巴達障礙跑，見證賽事成長。謝伯韶笑說自己掌心的繭破了、四頭肌也痠痛，「昨天天氣太熱，影響後續體能，今天下雨反而舒服多了。」她認為推廣「小勇士」活動有助激勵孩童勇於挑戰，也讓大人更有動力持續努力。

分齡組同樣展現勇者精神，金融業外商沈艾婷帶著10歲兒子參賽，1小時38分5秒完賽，已是第三年參與。她過去是短跑選手，雖然不愛長跑，但障礙賽新鮮有趣，每一場都是全新挑戰。

▲孫育彬是本土第一位衝線選手。（圖／大會提供）