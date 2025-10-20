運動雲

>

我還不想退休！衛斯布魯克表態國王不是「生涯最終站」

▲衛斯布魯克正式加盟國王，將穿上18號球衣登場。（圖／取自國王IG）

▲衛斯布魯克正式加盟國王，將穿上18號球衣登場。（圖／取自國王IG）

記者杜奕君／綜合報導

經過漫長等待，聯盟「75大球星」全能控衛衛斯布魯克（Russell Westbrook），終於在2025-26賽季開打前，搞定新東家，正式加盟沙加緬度國王。即將迎接生涯第18個職業賽季的他也強調，「對於未來的規劃，自己還不想這麼早就退休！」

現年36歲的衛斯布魯克，在本季開打前終於和國王簽約，得以延續NBA生涯，這位曾4季創下賽季「場均大三元」的聯盟MVP等級好手，被視為當代最全能「大三元製造機」代表，即便邁入生涯後期，仍能為球隊做出不小貢獻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在正式加盟國王記者會上，衛斯布魯克表示，自己不會在這個賽季結束後，就正式退役，但他也強調，這一切不是理所當然，很感激能夠繼續打球。

日前才和國王簽下一紙底薪老將合約，上賽季衛斯布魯克效力丹佛金塊時，仍有13.3分、4.9籃板、6.1助攻的全能數據貢獻，可說是球隊替補端最可靠的戰力來源，不過今夏選擇跳脫合約後，衛斯布魯克卻在自由市場乏人問津，直到近日才正式加盟國王。

為了迎接第18個職業賽季，新賽季將穿上18號球衣奮戰的衛斯布魯克也說，「我其實很開心，一直有質疑我是否還能打下去的聲音，只要有機會，我就會證明自己還能打，我會一直保持這樣的心態，直到我打不動為止。」

關鍵字： NBA衛斯布魯克國王Russell Westbrook

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

斯巴達障礙賽王南評褲子破大洞　紅髮戰士孫育彬明年拚野獸賽

斯巴達障礙賽王南評褲子破大洞　紅髮戰士孫育彬明年拚野獸賽

斯巴達障礙跑　王南評新北市站二連后

斯巴達障礙跑　王南評新北市站二連后

國王慘輸16分吞本季首敗　賽後李愷諺直言：團隊沒準備好

國王慘輸16分吞本季首敗　賽後李愷諺直言：團隊沒準備好

阿巴西返台首戰砍18分、最帥洋將飛克轟29分　特攻賞國王本季首敗

阿巴西返台首戰砍18分、最帥洋將飛克轟29分　特攻賞國王本季首敗

打出季後賽強度！　于煥亞「復刻」致勝神射率海神本季首勝

打出季後賽強度！　于煥亞「復刻」致勝神射率海神本季首勝

危機！夢想家開季慘吞2連敗　蔣淯安喊話盼「雙控衛出擊」

危機！夢想家開季慘吞2連敗　蔣淯安喊話盼「雙控衛出擊」

真香！海神崔維斯首秀24分13籃板　領軍賞夢想家2連敗

真香！海神崔維斯首秀24分13籃板　領軍賞夢想家2連敗

快訊／「阿吉1代」戰靴首度曝光　夢想家林俊吉穿個人簽名鞋上陣

快訊／「阿吉1代」戰靴首度曝光　夢想家林俊吉穿個人簽名鞋上陣

快訊／NBA夢暫告終結　公牛宣布釋出河村勇輝

快訊／NBA夢暫告終結　公牛宣布釋出河村勇輝

凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽開打　黃楚茵4小時苦戰奪勝

凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽開打　黃楚茵4小時苦戰奪勝

Lulu開場Rap是阿達寫的！　陳漢典暖打氣：妳出場就是100分

熱門新聞

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

波賽樂左外野應援超投入　籃籃分享人生第一次體驗：波真的很有愛

兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾是洋基頭號新秀！強打捕手車禍身亡

2杜蘭特續約　生涯總薪資183億創紀錄

3大谷封神表現後10小時　紀念T就開賣

4以為詹子賢不舒服　林子偉揭暖心細節

5波賽樂應援超投入　籃籃人生第一次體驗

最新新聞

1女神安芝儇人生首跑　寶礦力路跑完賽

2想跟唐西奇打國際賽　湖人海耶斯申請歸化

3大谷太會賺！道奇7億美元巨約1季回本

4U19籃球聯盟　德國帥哥泰斯學偶像SGA

5大谷翔平挑戰WS5紀錄　官網：小菜　

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

防禦率王羅戈G1表現失常！　張閔勛：他其實投得不差

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

曾頌恩瑕疵？平野惠一：漏洞需反省　陳晨威認弄巧成拙上二壘

魔神樂G1強壓兄弟但露疲態？　張閔勛笑：他本來就撲克臉

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看

楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

楊謹華.柯佳嬿突「嘴對嘴接吻」　她們害羞互誇：滿好親的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366