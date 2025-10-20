我還不想退休！衛斯布魯克表態國王不是「生涯最終站」

▲衛斯布魯克正式加盟國王，將穿上18號球衣登場。（圖／取自國王IG）

記者杜奕君／綜合報導

經過漫長等待，聯盟「75大球星」全能控衛衛斯布魯克（Russell Westbrook），終於在2025-26賽季開打前，搞定新東家，正式加盟沙加緬度國王。即將迎接生涯第18個職業賽季的他也強調，「對於未來的規劃，自己還不想這麼早就退休！」

現年36歲的衛斯布魯克，在本季開打前終於和國王簽約，得以延續NBA生涯，這位曾4季創下賽季「場均大三元」的聯盟MVP等級好手，被視為當代最全能「大三元製造機」代表，即便邁入生涯後期，仍能為球隊做出不小貢獻。

在正式加盟國王記者會上，衛斯布魯克表示，自己不會在這個賽季結束後，就正式退役，但他也強調，這一切不是理所當然，很感激能夠繼續打球。

日前才和國王簽下一紙底薪老將合約，上賽季衛斯布魯克效力丹佛金塊時，仍有13.3分、4.9籃板、6.1助攻的全能數據貢獻，可說是球隊替補端最可靠的戰力來源，不過今夏選擇跳脫合約後，衛斯布魯克卻在自由市場乏人問津，直到近日才正式加盟國王。

為了迎接第18個職業賽季，新賽季將穿上18號球衣奮戰的衛斯布魯克也說，「我其實很開心，一直有質疑我是否還能打下去的聲音，只要有機會，我就會證明自己還能打，我會一直保持這樣的心態，直到我打不動為止。」