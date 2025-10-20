運動雲

拓荒者4年27億台幣續約砍將夏普　25億綁住大鎖卡馬拉

▲拓荒者驚天一扣，預約「年度最佳灌籃」。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者主力得分箭頭夏普，獲得球團高薪續約。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

近年來持續重建階段的波特蘭拓荒者，20日傳出與陣中兩大潛力新星續約消息，現年僅22歲的全能搖擺人夏普（Shaedon Sharpe）在上賽季成長為球隊主力得分箭頭後，獲得球隊4年9000萬美金，約台幣27億元續約，至於上季入選「年度防守第二隊」的側翼大鎖卡馬拉（Toumani Camara），則獲得4年8200萬美金，約新台幣25億元續約。

2022年以首輪第7順位被拓荒者選進的夏普來自加拿大，在2024-25賽季，也是個人職業生涯第3季迎來爆發，整季出賽72場，可貢獻18.5分、4.5籃板、2.8助攻，整體投籃命中率來到45.2%。

拓荒者今日傳出以4年9000萬美金和夏普達成續約，預料未來幾年他都會是球隊主力得分後衛角色，也將成為球隊進攻端頭號箭頭要角。

至於現年25歲的「相機哥」卡馬拉，則是選秀會次輪黑馬大驚奇，他在2023年新人選秀會，直到第2輪52順位才被拓荒者選中，但憑藉優質「3D」本領，在上個賽季平均繳出11.3分、5.8籃板、2.2助攻、1.5抄截，外帶37.5%的三分球命中率，已經成為球隊不動先發前場大鎖，在上賽季年度最佳防守球員票選排名全聯盟第9位，最終也入選年度防守第二隊陣容。

拓荒者也選擇以4年8200萬美金，平均年薪超過兩千萬美金的價碼，綁著這位新世代大鎖，也象徵對其防守功力的高度肯定。

▲拓荒者大鎖「相機哥」卡馬拉也獲得球團高薪續約。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者大鎖「相機哥」卡馬拉也獲得球團高薪續約。（圖／達志影像／美聯社）

