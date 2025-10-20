想跟唐西奇一起打國際賽　湖人中鋒海耶斯申請斯洛維尼亞護照

▲海耶斯（右）想和唐西奇一起打國際賽，因此決定申請斯洛維尼亞護照。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA洛杉磯湖人陣中主力輪替中鋒海耶斯（Jaxson Hayes），近日傳出已經開始申請斯洛維尼亞護照，原因是想和隊友「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）共同在國際賽場出賽。海耶斯也透露，「由於美國男籃從不進行公開試訓，自己沒有爭取站上國際賽舞台機會，因此才決定申請歸化想打國際賽。」

由於海耶斯與唐西奇是隸屬同個經紀人達菲（Bill Duffy），因此早在唐西奇尚未被交易至湖人前，達菲就曾和海耶斯討論歸化事宜，而目前海耶斯也確實已經提出申請斯洛維尼亞護照。

海耶斯受訪時意有所指表示，「會想要歸化為斯洛維尼亞男籃出賽，很大的關鍵是美國男籃從來沒有進行公開試訓，我沒有機會登上國際賽舞台，有些被邀請去美國隊訓練營的球員，我認為不應該出現在那邊，而我則是會盡一切努力站上大舞台出賽。」

現年25歲的海耶斯身高213公分，上個賽季在湖人平均能攻下6.8分、4.8籃板、1助攻。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）對於海耶斯想要以歸化球員身分打國際賽，也表示贊同，瑞迪克表示，「國際賽環境和NBA很不一樣，但海耶斯如果能和唐西奇磨合出更多的化學效應，對湖人也將是正向加分。」

▲海耶斯想打國際賽卻苦無參與美國男籃機會，因此決定歸化斯洛維尼亞國籍。（圖／達志影像／美聯社）