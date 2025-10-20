運動雲

>

3國聯軍征戰U19籃球聯盟　德國小帥哥泰斯立志學習偶像SGA球風

▲來自德國的泰斯旱地拔蔥取分，此役他14分並抓下6籃板，林倚諾（中）禁區躍起投進致勝兩分。（圖／U19籃球聯盟）

▲來自德國的泰斯旱地拔蔥取分，此役他14分並抓下6籃板。（圖／U19籃球聯盟）

記者杜奕君／綜合報導

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，19日首次在台灣師範大學公館校區球場舉行比賽，吸引多支隊伍參與。U19第3組的Warriors隊，包括來自美國、歐洲及台灣的年輕球員，當天僅以五人上陣，最終以44比73不敵實力堅強的Falcons。來自來自德國的小帥哥泰斯（Alejandro Theis）透露偶像是NBA雷霆隊的吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），希望學習他的打法。

這支有「聯合國」之稱的Warriors隊伍，儘管隊員多為16、17歲，仍勇敢挑戰年長的對手。教練陳國瑋坦言，「我們其實人員齊全，只是剛好有人臨時有事，特別提醒大家要顧好體能、不受傷，防守也以區域為主以節省體力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳國瑋笑說，自己英文不流利，但在場上溝通沒問題，「籃球語言大家都懂，他們也都很聰明，戰術執行力不錯。」

其中來自德國的泰斯，13歲時隨家人移居台灣，原本熱愛足球，卻因朋友邀約愛上籃球。他坦言：「一開始是朋友帶我打籃球，後來越打越喜歡，現在比足球還愛。」泰斯本場拿下14分、6籃板，他的偶像是NBA雷霆隊的SGA，「有人說我的打法有點像他，我也很希望能當球隊的進攻發動機。」

同時段另一場賽事，東山中學分別以不同年級組成隊伍，參加U15的3A組及2B組，分別對上Eagles和南友隊。兩場比賽皆在最後一節遭遇對手三分追平，3A組以24比25飲恨落敗，2B組則以36比34驚險取勝。東山教練孫聞賢表示，球隊許久未參賽，讓平時較少上場的球員獲得機會，但關鍵時刻還是靠主力，「也提醒我們板凳深度需要再加強。」

3A組的七年級後衛吳狄定，在關鍵時刻連續抄截、命中投籃並站上罰球線，惜最終遭對手三分追平後於延長賽失利。賽後他苦笑說：「一開始沒進入狀態，後來有好轉，就當作學經驗，體會最後關頭的緊張。」

2B組則以八年級球員為主，最終靠林倚諾籃下致勝兩分，為學弟報了一箭之仇。林倚諾本場貢獻6分、4籃板，儘管在決勝期出現罰球「肉包」的小插曲，他笑稱：「我以為出手很直，結果變成『肉包』，第一次遇到這種情況，真的很糗。」

▲來自德國的泰斯旱地拔蔥取分，此役他14分並抓下6籃板，林倚諾（中）禁區躍起投進致勝兩分。（圖／U19籃球聯盟）

▲林倚諾（中）禁區躍起投進致勝兩分。（圖／U19籃球聯盟）

關鍵字： U19籃球聯盟籃球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

高雄海神主場開幕周　送限量應援T還有全新環廊美食街

高雄海神主場開幕周　送限量應援T還有全新環廊美食街

拓荒者4年27億台幣續約砍將夏普　25億綁住大鎖卡馬拉

拓荒者4年27億台幣續約砍將夏普　25億綁住大鎖卡馬拉

我還不想退休！衛斯布魯克表態國王不是「生涯最終站」

我還不想退休！衛斯布魯克表態國王不是「生涯最終站」

斯巴達障礙賽王南評褲子破大洞　紅髮戰士孫育彬明年拚野獸賽

斯巴達障礙賽王南評褲子破大洞　紅髮戰士孫育彬明年拚野獸賽

斯巴達障礙跑　王南評新北市站二連后

斯巴達障礙跑　王南評新北市站二連后

國王慘輸16分吞本季首敗　賽後李愷諺直言：團隊沒準備好

國王慘輸16分吞本季首敗　賽後李愷諺直言：團隊沒準備好

阿巴西返台首戰砍18分、最帥洋將飛克轟29分　特攻賞國王本季首敗

阿巴西返台首戰砍18分、最帥洋將飛克轟29分　特攻賞國王本季首敗

打出季後賽強度！　于煥亞「復刻」致勝神射率海神本季首勝

打出季後賽強度！　于煥亞「復刻」致勝神射率海神本季首勝

危機！夢想家開季慘吞2連敗　蔣淯安喊話盼「雙控衛出擊」

危機！夢想家開季慘吞2連敗　蔣淯安喊話盼「雙控衛出擊」

真香！海神崔維斯首秀24分13籃板　領軍賞夢想家2連敗

真香！海神崔維斯首秀24分13籃板　領軍賞夢想家2連敗

Lulu開場Rap是阿達寫的！　陳漢典暖打氣：妳出場就是100分

熱門新聞

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

波賽樂左外野應援超投入　籃籃分享人生第一次體驗：波真的很有愛

兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾是洋基頭號新秀！強打捕手車禍身亡

2杜蘭特續約　生涯總薪資183億創紀錄

3大谷封神表現後10小時　紀念T就開賣

4以為詹子賢不舒服　林子偉揭暖心細節

5波賽樂應援超投入　籃籃人生第一次體驗

最新新聞

1女神安芝儇人生首跑　寶礦力路跑完賽

2想跟唐西奇打國際賽　湖人海耶斯申請歸化

3大谷太會賺！道奇7億美元巨約1季回本

4U19籃球聯盟　德國帥哥泰斯學偶像SGA

5大谷翔平挑戰WS5紀錄　官網：小菜　

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

防禦率王羅戈G1表現失常！　張閔勛：他其實投得不差

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

曾頌恩瑕疵？平野惠一：漏洞需反省　陳晨威認弄巧成拙上二壘

魔神樂G1強壓兄弟但露疲態？　張閔勛笑：他本來就撲克臉

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看

楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

楊謹華.柯佳嬿突「嘴對嘴接吻」　她們害羞互誇：滿好親的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366