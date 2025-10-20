3國聯軍征戰U19籃球聯盟　德國小帥哥泰斯立志學習偶像SGA球風

▲來自德國的泰斯旱地拔蔥取分，此役他14分並抓下6籃板。（圖／U19籃球聯盟）

記者杜奕君／綜合報導

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，19日首次在台灣師範大學公館校區球場舉行比賽，吸引多支隊伍參與。U19第3組的Warriors隊，包括來自美國、歐洲及台灣的年輕球員，當天僅以五人上陣，最終以44比73不敵實力堅強的Falcons。來自來自德國的小帥哥泰斯（Alejandro Theis）透露偶像是NBA雷霆隊的吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），希望學習他的打法。

這支有「聯合國」之稱的Warriors隊伍，儘管隊員多為16、17歲，仍勇敢挑戰年長的對手。教練陳國瑋坦言，「我們其實人員齊全，只是剛好有人臨時有事，特別提醒大家要顧好體能、不受傷，防守也以區域為主以節省體力。」

陳國瑋笑說，自己英文不流利，但在場上溝通沒問題，「籃球語言大家都懂，他們也都很聰明，戰術執行力不錯。」

其中來自德國的泰斯，13歲時隨家人移居台灣，原本熱愛足球，卻因朋友邀約愛上籃球。他坦言：「一開始是朋友帶我打籃球，後來越打越喜歡，現在比足球還愛。」泰斯本場拿下14分、6籃板，他的偶像是NBA雷霆隊的SGA，「有人說我的打法有點像他，我也很希望能當球隊的進攻發動機。」

同時段另一場賽事，東山中學分別以不同年級組成隊伍，參加U15的3A組及2B組，分別對上Eagles和南友隊。兩場比賽皆在最後一節遭遇對手三分追平，3A組以24比25飲恨落敗，2B組則以36比34驚險取勝。東山教練孫聞賢表示，球隊許久未參賽，讓平時較少上場的球員獲得機會，但關鍵時刻還是靠主力，「也提醒我們板凳深度需要再加強。」

3A組的七年級後衛吳狄定，在關鍵時刻連續抄截、命中投籃並站上罰球線，惜最終遭對手三分追平後於延長賽失利。賽後他苦笑說：「一開始沒進入狀態，後來有好轉，就當作學經驗，體會最後關頭的緊張。」

2B組則以八年級球員為主，最終靠林倚諾籃下致勝兩分，為學弟報了一箭之仇。林倚諾本場貢獻6分、4籃板，儘管在決勝期出現罰球「肉包」的小插曲，他笑稱：「我以為出手很直，結果變成『肉包』，第一次遇到這種情況，真的很糗。」

▲林倚諾（中）禁區躍起投進致勝兩分。（圖／U19籃球聯盟）