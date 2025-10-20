運動雲

啦啦隊女神安芝儇獻人生首跑　寶礦力路跑賽掀藍色浪潮

▲第七屆寶礦力路跑賽，啦啦隊女神安芝儇成功完賽。（圖／大會提供）

▲第七屆寶礦力路跑賽，啦啦隊女神安芝儇成功完賽。（圖／大會提供）

記者杜奕君／綜合報導

寶礦力路跑自2018年創辦以來，憑藉活力熱血氛圍及專業質感規劃，吸引從年輕人、親子家庭到半馬菁英跑者報名齊聚賽道，是大小朋友人生第一場路跑的最佳選擇，也是許多跑者固定參與、磨練實力的年度賽事。啦啦隊女神「安芝儇」此次也擔任路跑大使，並親自參與4K組，拿下人生第一面路跑獎牌。

第七屆寶礦力路跑於18日在台北大佳河濱公園熱血登場。今年主題「汗我一起跑」，結合七週年的諧音設計，象徵一起並肩跑過七年時光。不只是延續對運動的支持，也再次喚醒內心的那句邀請：「和我一起跑吧。」這份邀請，來自寶礦力水得，也來自身邊每一位期待一起出發的人。

▲第七屆寶礦力路跑賽，啦啦隊女神安芝儇成功完賽。（圖／大會提供）

近萬名跑者匯聚成壯闊的藍色浪潮，用滿滿熱情點亮河濱賽道，再次掀起年度最活力的運動嘉年華。今年邀請最香、最美、最活力的啦啦隊女神「安芝儇」擔任路跑大使來到現場為大家應援！親自帶領暖身、收操、鳴槍開跑，並參賽4K組別與跑者同場競速，為第七屆寶礦力路跑注入滿滿活力。

啦啦隊女神「安芝儇」擔任第七屆寶礦力路跑大使，同時也迎來她的人生首跑！一早天未亮她便抵達會場，親身參賽 4K 組別，沿途與跑者互相加油打氣，活力四射帶動全場氣氛。會場更設置好幾個安芝儇人形看板，成為跑者排隊搶拍的最美景點，現場洋溢著粉絲歡笑聲。

完賽後，安芝儇再次登上舞台與跑者近距離互動，除了親手送出簽名帆布包，還抽出壓軸大獎，全場氣氛沸騰掀起最高潮。首次擔任路跑大使的安芝儇興奮表示，「我從6月起便開始練跑，目標一定要完賽！跑步過程中也有聽到粉絲大喊『小安加油！』真的好感動唷。我覺得寶礦力路跑不只非常專業有質感，還是充滿快樂與感動的路跑賽事！」

完賽立刻拿到了寶礦力路跑專為跑者設計，愛刻什麼就刻什麼的客製化完賽獎牌，這是安芝儇人生第一面路跑獎牌，特別刻上「我做到了！」興奮之餘更別具意義。

▲第七屆寶礦力路跑賽，啦啦隊女神安芝儇成功完賽。（圖／大會提供）

【逼讓座失敗】老人嗆孕婦：妳別再生了！也不會教小孩啦

