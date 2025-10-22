快訊／NBA開幕戰就打到2度延長激鬥　雷霆SGA轟35分撂倒火箭

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大開幕戰強勢轟下35分，幫助球隊在2度延長賽驚險奪勝。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26全新賽季於今（22）日正式展開，開幕戰由上賽季年度總冠軍奧克拉荷馬雷霆迎戰休賽季補進天王球星杜蘭特（Kevin Durant）的休士頓火箭，本季被視為爭取西冠熱門勁旅的火箭，開賽排出「天龍陣」奏效，但末節雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂砍12分將比賽逼入延長，雙方一路殺到2度延長，雷霆靠著吉爾吉斯-亞歷山大關鍵罰球，全場轟下35分、5籃板、5助攻帶動下，以125比124驚險奪下開幕戰勝利。

此戰火箭排出「天龍陣」，由201公分的湯普森（Amen Thompson）出任開幕戰先發控球後衛，「官方身高」211公分，實際身高可能超過7呎的杜蘭特則擔任先發得分後衛，搭配森根（Alperen Sengun）為首的3名身高211公分的大型鋒線，組成高度驚人的先發組合。

至於衛冕軍雷霆方面，由上季囊括年度MVP、總冠軍賽MVP雙料殊榮的吉爾吉斯-亞歷山大掛帥先發，但陣中二當家威廉斯（Jalen Williams）由於休賽季手腕動刀，開幕戰就高掛免戰牌，但賽前雷霆全隊仍獲頒上季冠軍戒，並將冠軍錦旗高懸於主場。

開賽火箭就打來強勢，初來乍到的杜蘭特毫無適應問題，上半場就貢獻14分，加上另一位明星長人森根以及湯普森各有10分進帳，上半場打完火箭就以57比51取得領先。

下半場開打後，火箭又靠杜蘭特、湯普森帶起一波6比0攻勢，一度將領先擴大來到12分之多，但雷霆靠著吉爾吉斯-亞歷山大帶起一波猛烈反擊，追到73平局面。所幸火箭森根投進三分彈成功止血，3節打完仍以79比75壓制地主雷霆。

末節開打後，火箭持續靠此戰手感最燙的森根強勢3分打取得領先優勢，隨後杜蘭特、湯普森都有強勢單打取分，也幫助火箭維持領先優勢，反觀雷霆則靠著一哥SGA嘗試單打追分，招牌中距離跳投破網，終場前1分34秒雷霆逆轉1分超前。

隨後火箭又靠森根終場前38.4秒單打勾射要回領先，隨後杜蘭特兩罰一中，但終場前兩秒吉爾吉斯-亞歷山大執行單打跳投破網，雙方戰成104比104平首殺入延長賽。

▲火箭森根狂轟39分、11籃板、7助攻，但球隊仍飲恨在開幕戰吞敗。（圖／路透）

延長賽開打雷霆先靠霍姆格倫（Chet Holmgren）的三分彈首開紀錄，吉爾吉斯-亞歷山大又是三分球破網拉開6分領先，火箭靠森根翻身跳投追分，但湯普森腿部又出現狀況退場，吉爾吉斯-亞歷山大再度強勢單打跳投命中持續穩住領先優勢，所幸火箭此時連追4分緊咬兩分差。

火箭森根兩罰一中，但延長賽終了前1分11秒，雷霆霍姆格倫投進關鍵三分彈，但他隨後6犯畢業，火箭緊咬兩分落後，終場前16.7秒喊出暫停，森根在剩下8.8秒時雙手爆扣，雙方再度戰成115比115。

2度延長賽雙方攻勢都呈現停滯，火箭仍靠森根兩罰俱中首開紀錄，隨後雷霆也靠吉爾吉斯-亞歷山大兩罰一中追分，火箭小史密斯（Jabari Smith Jr.）跳投命中，但吉爾吉斯-亞歷山大又是兩罰一中緊咬兩分差。

雷霆雖由華勒斯三分冷箭破網逆轉超前，但隨後杜蘭特又是操刀強勢3分打，但吉爾吉斯-亞歷山大又是跳投命中，雙方再度戰成122平局面。在剩下32.6秒時，吉爾吉斯-亞歷山大又是兩罰一中，讓雷霆1分超前。

終場前11秒，火箭杜蘭特送出關鍵助攻，讓森根強勢切入得手，再度要回領先優勢，但終場前2.3秒雷霆吉爾吉斯-亞歷山大再度要到犯規，除了讓杜蘭特6犯離場，SGA更是兩罰俱中，讓雷霆125比124再度領先。

火箭叫出暫停部署最後一擊，小史密斯勉強底線三分出手未果，最終雷霆就在2度延長苦戰後，以125比124撂倒火箭，奪下開幕戰勝利。

雷霆全場以吉爾吉斯-亞歷山大貢獻35分、5籃板、5助攻、2抄截、2阻攻最佳，霍姆格倫28分、7籃板。火箭方面，森根砍下全場最高39分外帶11籃板、7助攻、2抄截、1阻攻，杜蘭特23分、9籃板、3助攻。

▲杜蘭特加盟火箭首戰，在2度延長賽苦戰後吞敗收場。（圖／路透）