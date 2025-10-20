運動雲

2025凱靖盃輪椅網球賽落幕　南韓任胡垣、俄羅斯樂沃卡單打稱霸

▲前青少女「世界一」樂沃卡奪女單冠軍、南韓帕奧好手任胡垣直落二封王。（圖／南野子國際整合行銷提供）

▲前青少女「世界一」樂沃卡奪女單冠軍。（圖／南野子國際整合行銷提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025凱靖盃臺北國際輪椅網球公開賽最後一天賽事因風雨影響，再次移師國立體育大學網球場館舉辦，南韓帕奧好手任胡垣延續近年多次訪臺的強勢表現，在男子單打Main組決賽，以7比5、7比5直落二攻頂，而女子單打Main組方面，俄羅斯籍前青少女「世界一」樂沃卡（Viktoriia Lvova）頂住壓力，歷經1小時45分鐘的「三盤大戰」，以6比4、4比6、12比10奪冠。

身為2024年巴黎帕運南韓代表隊成員之一的任胡垣，從2023年起，已連續3年都安排到臺灣比賽的行程，2024年更在勝利凱靖盃國際輪椅網球臺灣公開賽，一舉稱霸男子單打與雙打Main組。今年再度造訪臺灣，任胡垣依舊銳不可擋，雖然首戰及四強賽先後面對兩位馬來西亞好手時都陷入苦戰，直到第三盤才有驚無險突圍，但到了冠軍戰，任胡垣碰上對戰2連勝的英國選手打來得心應手，最終以直落二的壓倒性姿態登基。

賽後，任胡垣表示，過去兩次遭遇Penney，都沒有遇到太大阻礙，但這一次狹路相逢，對手明顯有備而來，攻守兩端都變得更加難纏，即便最終順利奪勝，但日後若有機會再碰頭，勢必得格外謹慎。

最近幾年，任胡垣在造訪臺灣的賽事表現出色，這次臺北公開賽奪冠，他也開心表示臺灣可說是自己爭取積分的「福地」，不過，他也對自己無法快速掌握這次比賽用球感到不滿，任胡垣笑說：「我每天都在想要怎麼調整手感，還好最後結局是完美的！」任胡垣這次訪臺除了參加臺北公開賽外，隔週還將直接挑戰臺灣公開賽，他期盼能夠延續這次奪冠氣勢，在這趟訪臺旅程中，把積分「賺好賺滿」。

女子單打Main組決賽，由樂沃卡強碰以色列籍賽會頭號種子，兩人曾在2021年的捷克公開賽有過交手紀錄，當時是由樂沃卡以兩個6比0輕鬆勝出，但這次兩人在臺北公開賽最後決戰碰頭，Zikri展現出無比韌性，直到第三盤「搶10」時，發生致命雙發失誤，才由Lvova戲劇性登上后座。

樂沃卡賽後表示，自己前一次與對方交手的時間已經太久遠，所以不容易掌握對方近況，因此，一開賽選擇穩扎穩打，第二盤想要搶攻時，幾次壓線球的判決對自己不利，導致心情受到影響。到了決勝的第三盤，雙方比分一路互咬，樂沃卡不斷告訴自己千萬不能操之過急，最終靠著對手失誤奪冠。

樂沃卡賽後開心表示，「這座冠軍對我而言是一劑強心針，因為我想要爭取積分，所以選擇到臺灣參賽，這是一次難得的經驗，因為俄羅斯現在氣溫大約只有10度，但臺北公開賽頭兩天艷陽高照，令我有點難以適應，後來開始下雨降溫，我才比較能夠盡情發揮。」Lvova進到職業領域後，曾於2022年衝上過世界第9名佳績，如今她名列世界第22，希望透過更多賽事搶積分，努力重返世界前10行列。

▲南韓帕奧好手任胡垣直落二封王。（圖／南野子國際整合行銷提供）

