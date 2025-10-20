運動雲

競速溜冰「最速男」郭立陽　全運會強勢雙金入袋

▲競速溜冰「最速男」郭立陽，本屆全運會已經拿下雙金入袋。（圖／全運會提供）

▲競速溜冰「最速男」郭立陽，本屆全運會已經拿下雙金入袋。（圖／全運會提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣競速溜冰好手郭立陽繼男子200公尺計時賽奪金後，20日在在114年全運會男子組500+D公尺爭先賽也以43秒174摘下金牌，目前已笑擁本屆雙金殊榮。

郭立陽自幼稚園開始接觸溜冰，22歲的他今年迎來生涯大突破，不僅在成都世界運動會場地200公尺追逐賽拿下銀牌，更於世錦賽勇奪男子200公尺金牌，寫下台灣首位奪金紀錄。

對於近期亮眼表現，郭立陽坦言，心態成長是他進步的關鍵。曾經在國際賽場上對外國選手心生膽怯，隨著比賽經驗累積，逐漸擺脫害怕情緒，信心大增，也更能掌握彎道細節，這些都直接反映在成績上。

本屆全運會，郭立陽憑藉起跑加速的優勢，先在200公尺計時賽摘金，今日又於500 D公尺爭先賽擊敗趙祖政、黃玉霖等競爭對手。不過他自評狀態不算最佳，賽事後半段出現體力下滑，坦言還有進步空間。

首次在全運會個人賽項目奪金，郭立陽感到相當開心，並透露更遠大的目標。他希望未來能在亞運舞台爭金，雖然上屆杭州亞運因賽事項目未能入選，明年名古屋亞運又無滑輪溜冰賽事，郭立陽只能期待下一屆亞運的機會，繼續朝夢想前進。

