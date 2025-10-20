全運會郭婞淳雙破大會摘金 落淚感謝自己拚到目標

▲「舉重女神」郭婞淳全運會摘金，賽後感動落淚。（圖／全運會提供）

文／中央社

台灣「舉重女神」郭婞淳今天在雲林全運會女子64公斤級，以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和228公斤雙破大會紀錄，輕鬆摘金；賽後她更因挺舉達到了130公斤的門檻而落淚。

郭婞淳在頒獎典禮時都還在大口深呼吸，試圖緩和情緒，甚至在接受媒體聯訪時都還紅著眼眶。她表示，這幾年來身體都一直有傷，狀態也都起起伏伏，今天挺舉終於碰到130公斤，「等於告訴自己，我還可以再拚下去。」

郭婞淳表示，今天熱身的時候就有跟學姐和教練討論，自己想要挑戰130公斤，所以在確定金牌到手後，就直接在第3次試舉時挑戰這個數字。「這段經歷確實很不容易，練得好的時候覺得自己可以，練不好的時候又會懷疑自己，然後又要跟傷勢一直共處，所以今天這個挺舉成績真的對我是很大的鼓勵。」

郭婞淳提到，自己從世錦賽回來才一周多，到現在時差其實都還沒有完全調整過來，能在這樣的狀態下參加全運會，然後又能做到自己很久沒做到的成績，「讓我對明年名古屋亞運又更有信心了。」

郭婞淳指出，「全運會是我今年最後一場比賽，包括亞錦賽、世錦賽和全運會，我都給自己打很高的分數，今年雖然沒有大型運動會，但我學會了怎麼讓自己度過這些經歷，希望以後也可以幫助到有需要的人。」