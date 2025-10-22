運動雲

>

Galaxy Cup青少兒籃球賽開打　台北泰坦成功奪冠

▲Galaxy Cup青少兒籃球賽開打，台北泰坦成功奪冠。（圖／大會提供）

▲Galaxy Cup青少兒籃球賽開打，最終由台北泰坦成功奪冠。（圖／大會提供）

記者杜奕君／綜合報導

Galaxy Cup Mercury雙北區U12 賽事於台北市永建國小進行決賽，此輪比賽邀請台北優秀的俱樂部球隊一同參與：台北泰坦、台北遊騎兵藍、台北遊騎兵白、台北狙擊手、TOP巔峰以及 BIG BALLERS。最終台北泰坦在陳子浩14分、4籃板、2抄截，加上何浩文11分、4籃板攜手出擊，加上全隊強悍防守，最終台北泰坦順利奪冠。

五、六名排名賽之爭，由台北遊騎兵白對上台北狙擊手，最終台北遊騎兵白在陳囿廷4分外帶14籃板4抄截的帶領下，幫助球隊以25比17取得勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

  季軍賽BIG BALLERS 出戰台北遊騎兵藍，台北遊騎兵藍王宥捷、林奕辰、曾為喆、王信之四人得分上雙，四人合計攻53分，其中曾為喆繳出18分、3籃板、3助攻的高效表現，成功幫助台北遊騎兵藍取得季軍。

冠軍賽由台北泰坦與TOP巔峰相互較勁，台北泰坦在在陳子浩14分、4籃板、2抄截，加上何浩文11分、4籃板攜手出擊，加上全隊強悍防守，最終台北泰坦順利奪冠，也為雙北區U12的賽事畫上圓滿的句點。

由引爆運動訓練主辦的「Galaxy Cup」銀河盃賽事，為地區性的青少兒籃球賽事，將賽事依照青少兒選手的年齡做分組，並藉由盃賽時程的規劃，讓俱樂部、校隊的選手都可以藉由賽事盡情展現自我，並讓參與的家庭們都能透過賽事一同凝聚感情，讓運動教育走入每個家庭。

Galaxy Cup 本次賽事以「宇宙星球」為主題，將全台各區劃分為不同星球為賽區進行競賽，賽事橫跨雙北區、新竹區、台中區、高雄區、南投區以及花蓮區，將有超過50支隊伍一同參與；讓全台的青少兒選手都能以球會友，並藉由賽事數據、賽事影像紀錄每位選手在場上的身影；每輪賽事也將選出銀河第一隊、銀河第二隊和MOP的獎項，鼓勵選手們全力以赴。

▲Galaxy Cup青少兒籃球賽開打，台北泰坦成功奪冠。（圖／大會提供）
 

關鍵字： Galaxy Cup籃球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

2025凱靖盃輪椅網球賽落幕　南韓任胡垣、俄羅斯樂沃卡單打稱霸

2025凱靖盃輪椅網球賽落幕　南韓任胡垣、俄羅斯樂沃卡單打稱霸

雷千瑩率新北奪射箭女團金牌　混雙3連霸寫全運新紀錄

雷千瑩率新北奪射箭女團金牌　混雙3連霸寫全運新紀錄

競速溜冰「最速男」郭立陽　全運會強勢雙金入袋

競速溜冰「最速男」郭立陽　全運會強勢雙金入袋

全運會郭婞淳雙破大會摘金 落淚感謝自己拚到目標

全運會郭婞淳雙破大會摘金 落淚感謝自己拚到目標

7屆街式滑板世界冠軍訪台　天王級好手休斯頓獻藝全場瘋狂

7屆街式滑板世界冠軍訪台　天王級好手休斯頓獻藝全場瘋狂

啦啦隊女神安芝儇獻人生首跑　寶礦力路跑賽掀藍色浪潮

啦啦隊女神安芝儇獻人生首跑　寶礦力路跑賽掀藍色浪潮

想跟唐西奇一起打國際賽　湖人中鋒海耶斯申請斯洛維尼亞護照

想跟唐西奇一起打國際賽　湖人中鋒海耶斯申請斯洛維尼亞護照

3國聯軍征戰U19籃球聯盟　德國小帥哥泰斯立志學習偶像SGA球風

3國聯軍征戰U19籃球聯盟　德國小帥哥泰斯立志學習偶像SGA球風

高雄海神主場開幕周　送限量應援T還有全新環廊美食街

高雄海神主場開幕周　送限量應援T還有全新環廊美食街

拓荒者4年27億台幣續約砍將夏普　25億綁住大鎖卡馬拉

拓荒者4年27億台幣續約砍將夏普　25億綁住大鎖卡馬拉

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

熱門新聞

左外野深遠飛球「沒有畫面」　詹子賢問了紀老師：我相信他的目睭

台灣大賽G4因雨延期！改23日再戰

台灣大賽爆「無畫面」爭議　蔡其昌將提案：季後賽強制增設攝影機

詹子賢界外球成焦點　古久保摀嘴偷笑：沒有影像只能笑了

天使宣布鈴木清接任總教練　曾與大谷翔平搭檔投捕

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹子賢談「沒有畫面」爭議判決

2台灣大賽G4因雨延期改23日再戰

3「無畫面」爭議判決　蔡其昌回應了

4詹子賢界外球　古久保摀嘴偷笑

5大谷重要搭檔！鈴木清接掌天使兵符

最新新聞

1PLG新賽季主視覺公布　口號FOCUS

2森根史詩級39分成開幕戰紀錄第1人

3勇士格林開幕戰6分鐘就吞技術犯規

4統一獅主場明年在亞太　市府共同聲明

5NBA開幕戰打到2OT　雷霆SGA轟35分退火箭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢開轟助兄弟2比0止連敗　哽咽喊：不知道爸爸有沒有看到

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

【重量級10號隊友】波賽樂現身外野應援！被球迷熱情感染一起舞動

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

兄弟前2戰0打點平野惠一：真的可惜　盛讚桃猿守備「斯巴拉西」

閃兵案再延燒！驚見修杰楷.陳柏霖 Energy書偉.棒棒堂小杰「雙手上銬」

陳大天猜楊昇達小孩性別　「如果是男生，記得要當兵」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366