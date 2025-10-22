Galaxy Cup青少兒籃球賽開打　台北泰坦成功奪冠

▲Galaxy Cup青少兒籃球賽開打，最終由台北泰坦成功奪冠。（圖／大會提供）

記者杜奕君／綜合報導

Galaxy Cup Mercury雙北區U12 賽事於台北市永建國小進行決賽，此輪比賽邀請台北優秀的俱樂部球隊一同參與：台北泰坦、台北遊騎兵藍、台北遊騎兵白、台北狙擊手、TOP巔峰以及 BIG BALLERS。最終台北泰坦在陳子浩14分、4籃板、2抄截，加上何浩文11分、4籃板攜手出擊，加上全隊強悍防守，最終台北泰坦順利奪冠。

五、六名排名賽之爭，由台北遊騎兵白對上台北狙擊手，最終台北遊騎兵白在陳囿廷4分外帶14籃板4抄截的帶領下，幫助球隊以25比17取得勝利。

季軍賽BIG BALLERS 出戰台北遊騎兵藍，台北遊騎兵藍王宥捷、林奕辰、曾為喆、王信之四人得分上雙，四人合計攻53分，其中曾為喆繳出18分、3籃板、3助攻的高效表現，成功幫助台北遊騎兵藍取得季軍。

冠軍賽由台北泰坦與TOP巔峰相互較勁，台北泰坦在在陳子浩14分、4籃板、2抄截，加上何浩文11分、4籃板攜手出擊，加上全隊強悍防守，最終台北泰坦順利奪冠，也為雙北區U12的賽事畫上圓滿的句點。

由引爆運動訓練主辦的「Galaxy Cup」銀河盃賽事，為地區性的青少兒籃球賽事，將賽事依照青少兒選手的年齡做分組，並藉由盃賽時程的規劃，讓俱樂部、校隊的選手都可以藉由賽事盡情展現自我，並讓參與的家庭們都能透過賽事一同凝聚感情，讓運動教育走入每個家庭。

Galaxy Cup 本次賽事以「宇宙星球」為主題，將全台各區劃分為不同星球為賽區進行競賽，賽事橫跨雙北區、新竹區、台中區、高雄區、南投區以及花蓮區，將有超過50支隊伍一同參與；讓全台的青少兒選手都能以球會友，並藉由賽事數據、賽事影像紀錄每位選手在場上的身影；每輪賽事也將選出銀河第一隊、銀河第二隊和MOP的獎項，鼓勵選手們全力以赴。



