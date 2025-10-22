全運會女子拳擊 　黃筱雯完勝對手摘金締造5連霸

運動雲

▲黃筱雯在本屆全運會女子拳擊54公斤級完成金牌5連霸。（圖／全運會提供）

文／中央社

全運會拳擊今天進行最後1天賽事，代表台北市出賽的黃筱雯，在女子54公斤級以5比0擊敗邱智琳完成5連霸，她的北市隊友、男子好手甘家葳同樣摘金2連霸。

黃筱雯在今年9月拿下世界拳擊總會（World Boxing，WB）舉辦世界拳擊錦標賽金牌，隨即返國備戰全國運動會。

今天黃筱雯金牌戰的對手邱智琳，也是另一奧運國手吳詩儀的陪練員，2人打起來相當激烈，但黃筱雯仍舊技高一籌，尤其防守反擊做得非常到位，仍順利完成5連霸。

黃筱雯在接受媒體訪問時表示，其實在國內比賽都很難打，「因為大家都覺得我穩贏的，所以首回合反而有些緊繃，直到第2回合開始才找回自己應該有的節奏。」

結束全運會征戰後，黃筱雯下個月又要飛往印度參加WB舉辦的年終總決賽，她將以WB積分第1名的資格參賽。

黃筱雯說，「今年的比賽真的很多也很密集，全運會剛好可以拿來以賽代訓，雖然辛苦，但每個月有一場比賽來保持手感和狀態，其實也不錯。」

至於同為北市隊友甘家葳，則是在男子70公斤級決賽，第2回合技術判定提前擊敗對手張晉恩。

奧運國手甘家葳，在金牌戰中展現出絕佳的節奏感和技術，第2回合靠著出色的組合拳，多次完全擊中對手頭部，依規定，單回合內被讀秒3次的選手，就會被判定落敗。

甘家葳賽後笑說，「首回合真的太興奮、太用力，感覺拳套都要被我抓破了，幸好第2回合有把狀態調整過來，打起來也比較輕鬆自在。」

▲黃筱雯在金牌戰以5比0擊敗邱智琳。（圖／全運會提供）

向太爆「富家女.男演員鬧離婚」 網猜竇驍.賭王三千金何超蓮！

