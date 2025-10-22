國際皇冠盃23日登場　台灣女將徐薇淩和世界隊名將力抗日本

▲台灣女將徐薇淩（右）和世界隊名將組隊出戰本屆國際皇冠盃。（圖／昊昭顧問有限公司提供）

記者杜奕君／綜合報導

LPGA 2025國際皇冠盃將於10月23日至26日在南韓新韓國鄉村俱樂部熱鬧展開，今年賽事迎來全新賽制，除了原有的7支國家隊外，特別增設一支「世界隊」，由來自美洲、歐洲、亞洲及非洲／大洋洲等四大區域的頂尖球員組成。台灣女將徐薇淩憑藉在今年英國公開賽奪下第6名佳績，成功取得世界隊亞洲代表資格，這也是她第二度參與皇冠盃。

皇冠盃自2014年創辦以來，每兩年舉行一次，過去各國隊伍均由世界排名最高的四名選手組成，積分加總後選出八隊參賽。

今年的世界隊則打破傳統，集合各洲最強選手，包括紐西蘭的Lydia Ko、加拿大的Brooke Henderson，以及英國的Charley Hull，與徐薇淩聯手出擊。

徐薇淩分享，雖然前半年狀況起伏，她仍專注於每場比賽，直到英國公開賽結束後才確定入選世界隊，回想起來覺得相當難得且有趣。她坦言，這次與不同國家的好手組隊，感受到更多壓力和緊張，但也因此激發鬥志，期待能與強大的隊友一起全力以赴。

賽前晚宴上，八隊選手盛裝現身並走上伸展台，徐薇淩以咖啡色裙裝亮相，她幽默表示，這次活動比美國晚宴正式許多，還特地精心打扮避免被誤認為保鑣。

她透露，世界隊在賽前已積極討論球場策略與比賽搭配，對團隊組合充滿信心，「我們有兩位隊友攻擊力十足，我和Lydia則偏向穩健，彼此搭配相當理想。」

本屆賽事將於明天正式開打，前三天先進行小組賽，採四人四球賽制，分組B的世界隊首場將迎戰日本隊，分組前兩名則可晉級週日決賽。徐薇淩與世界隊隊友蓄勢待發，目標在國際舞台爭取最佳成績。