快訊／周儀翔自曝曾想「退休」　將不甘願轉念再戰SBL

▲SBL新球隊基隆黑鳶成軍，周儀翔重返籃球舞台。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／基隆報導

隸屬SBL超級籃球聯賽的嶄新勁旅「基隆黑鳶」，22日舉行正式成軍記者會，其中最大焦點，首推闊別球場1年時間的「台灣LBJ」周儀翔，選擇重返當時讓自己發跡的SBL舞台再出發。談及去年酒駕事件，周儀翔坦言壓力大到曾想過就此退休，但因為內心仍覺得不甘願，希望重新站上球場，也幫助基隆黑鳶打出好成績。

去年因為酒駕事件，導致遭當時所屬PLG職籃處以「停權1年」的嚴重處分，周儀翔在經歷一整年無球可打情況下，新賽季終於決定從SBL舞台重新振作，加盟全新球隊基隆黑鳶。

周儀翔坦言，「事情發生的時候，當時真的有點排斥接觸人群，甚至想躲起來，真的有想過就此退休。但我的心裏還是不甘願，也感謝球隊管理層給我這個機會，現在的我就是珍惜每一天。」

對於當時的負面事件，周儀翔也重申，「是自己有錯在先，回來球場後的輿論壓力也是我自己要承擔，希望把自己做好也把比賽給打好，心態好的話自然球也會打得好。」

基隆黑鳶總經理林冠綸表示，「周儀翔就是我們最後一塊拼圖，感謝他在仍有其他職籃球隊的加盟邀約下，經過先前的事件他反省很多，心態也更成熟，他知道自己該肩負更多責任與觀感，值得大家再支持他一次。」

▲基隆黑鳶總經理林冠綸喊話希望球迷再支持周儀翔一次。（圖／記者杜奕君攝）