運動雲

>

巴林亞洲青年運動會　林立瑋、王婕菱出任中華隊掌旗官

▲巴林亞洲青年運動會，林立瑋、王婕菱出任中華隊掌旗官。（圖／中華奧會提供）

▲巴林亞洲青年運動會，排球好手林立瑋菱出任中華隊掌旗官。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

第三屆巴林亞洲青年運動會開幕式將於當地時間22日18時（台北時間22日23時）展開。我國代表團男女掌旗官，分別由排球的林立瑋、跆拳道的王婕菱擔任，代表團預計第36順位進場，在敘利亞之後、塔吉克之前。

排球好手林立瑋身高約200公分，是我國在2024年U17世界男子排球錦標賽勇奪季軍、締造隊史紀錄的重要成員之一。這是他首次參加綜合性賽會，很開心能挑戰不一樣的國際舞台，這次也擔任男子排球隊隊長、主攻手，希望能更加增進競技實力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而跆拳道新星、阿美族的王婕菱，曾在2024年韓國世界青年跆拳道錦標賽、2024年巴林世界中學生運動會，雙雙勇奪女子44公斤級金牌。再次來到巴林參加亞青運，她希望可以好好展現自己，拿出優異表現，累積更多國際賽事經驗。

另外，亞青運動會代表團歡迎儀式當地時間21日分兩組進行，中華代表團依排序分在晚上第2組，由林瀛州總領隊率克拉術代表隊及團本部人員共10人參加，依排序（介於敘利亞及塔吉克間）進行升會旗、播放會歌及交換紀念品儀式。

亞洲青年運動會每四年舉辦一屆，參賽者為14至17歲青少年。首屆賽事於2009年在新加坡舉行，第二屆於2013年在南京舉辦，第三屆因故延到2021年在汕頭舉行，但又受到疫情影響取消，如今終於在巴林登場。

本屆舉辦24種競賽種類，我國遴派田徑、游泳、羽球、籃球（3×3）、自由車（公路賽）、足球（5人制）、柔道、桌球、跆拳道、角力、拳擊、高爾夫、舉重、排球、電子競技及克拉術16種運動競賽種類，計有151位選手、46位教練及40名團本部職員，合計237人。

▲巴林亞洲青年運動會，林立瑋、王婕菱出任中華隊掌旗官。（圖／中華奧會提供）

▲中華隊跆拳道女將王婕菱，也將擔任此次巴林亞洲青年運動會中華隊掌旗官。（圖／中華奧會提供）

關鍵字： 亞洲青年運動會亞青運林立瑋王婕菱

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

全運會女子拳擊 　黃筱雯完勝對手摘金締造5連霸

全運會女子拳擊 　黃筱雯完勝對手摘金締造5連霸

國際皇冠盃23日登場　台灣女將徐薇淩和世界隊名將力抗日本

國際皇冠盃23日登場　台灣女將徐薇淩和世界隊名將力抗日本

加盟基隆黑鳶余祥平圓夢　喊話拚一生一次新人王

加盟基隆黑鳶余祥平圓夢　喊話拚一生一次新人王

獨／林書豪「引退儀式」有望年底舉辦　退役先休息半年陪伴家庭

獨／林書豪「引退儀式」有望年底舉辦　退役先休息半年陪伴家庭

快訊／周儀翔自曝曾想「退休」　將不甘願轉念再戰SBL

快訊／周儀翔自曝曾想「退休」　將不甘願轉念再戰SBL

快訊／「禁賽1年」正式復出！　周儀翔：珍惜現在的每一天

快訊／「禁賽1年」正式復出！　周儀翔：珍惜現在的每一天

快訊／台灣籃壇第16隊來了！　周儀翔掛帥領軍的基隆黑鳶加盟SBL

快訊／台灣籃壇第16隊來了！　周儀翔掛帥領軍的基隆黑鳶加盟SBL

快訊／PLG職籃新賽季主視覺公布　全新口號「#FOCUS」

快訊／PLG職籃新賽季主視覺公布　全新口號「#FOCUS」

快訊／NBA開幕戰就打到2度延長激鬥　雷霆SGA轟35分撂倒火箭

快訊／NBA開幕戰就打到2度延長激鬥　雷霆SGA轟35分撂倒火箭

Galaxy Cup青少兒籃球賽開打　台北泰坦成功奪冠

Galaxy Cup青少兒籃球賽開打　台北泰坦成功奪冠

【豪雨狂襲！】外雙溪水位暴漲成「黃河」

熱門新聞

兄弟、桃猿今晚緊急開會！台灣大賽G4改至周日、後續賽程全面順延　

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

台灣大賽G4因雨延期！改23日再戰

天使宣布鈴木清接任總教練　曾與大谷翔平搭檔投捕

左外野深遠飛球「沒有畫面」　詹子賢問了紀老師：我相信他的目睭

台灣大賽爆「無畫面」爭議　蔡其昌將提案：季後賽強制增設攝影機

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣大賽後續賽程全面順延

2藍鳥全壘打夾克驚見台灣！致敬王建民

3台灣大賽G4因雨延期改23日再戰

4大谷重要搭檔！鈴木清接掌天使兵符

5詹子賢談「沒有畫面」爭議判決

最新新聞

1陳晨威美技！驚訝象迷鼓掌：欸？

2職籃工會索3屆出賽費　中華籃協願協商

3台灣大賽後續賽程全面順延

4全運會獨拿10金　女泳將韓安齊平紀錄

5超過1年沒比賽　林郁婷全運會仍6連霸

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢開轟助兄弟2比0止連敗　哽咽喊：不知道爸爸有沒有看到

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

【重量級10號隊友】波賽樂現身外野應援！被球迷熱情感染一起舞動

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

兄弟前2戰0打點平野惠一：真的可惜　盛讚桃猿守備「斯巴拉西」

閃兵案再延燒！驚見修杰楷.陳柏霖 Energy書偉.棒棒堂小杰「雙手上銬」

陳大天猜楊昇達小孩性別　「如果是男生，記得要當兵」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366