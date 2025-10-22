運動雲

超過1年沒比賽　拳擊女王林郁婷全運會照樣6連霸

▲林郁婷強勢出擊，笑擁全運會拳擊金牌6連霸。（圖／全運會提供）

▲林郁婷強勢出擊，笑擁全運會拳擊金牌6連霸。（圖／全運會提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣拳擊好手林郁婷今天於全運會60公斤級金牌戰登場，展現驚人實力，首回合結束後就逼使對手丟毛巾棄賽，順利完成個人全運會六連霸。賽後，她親自舉辦簽名會，現場吸引大批粉絲排隊合照，連跆拳道國手羅嘉翎也特地到場支持。

林郁婷曾在巴黎奧運奪下57公斤級金牌，隨後決定升級挑戰60公斤級。不過，因性別檢測問題，她未能參加WB世錦賽，導致超過一年未出賽，直到本週才再度於全運會現身。

即便久疏戰陣，林郁婷在國內賽場依舊無人能敵。這次首次挑戰全運會60公斤級，首回合就讓對手棄賽，次輪同樣在第二回合結束前逼退對手。今日金牌戰現場氣氛熱烈，觀眾歡呼聲不斷，她即使在比賽中一度跌倒，仍迅速反擊，最終台北市選手吳沛儀在第二回合一開場便選擇退賽。

林郁婷受訪時表示，「雖然許久沒有正式比賽，但她始終保持備戰狀態，透過移地訓練與友誼賽維持競技感覺。目前最大挑戰是適應升量級後不同類型的對手。」

她也分享，每次訓練周期都像重新開始，必須不斷調整和適應。這次全運會，她賽前還在觀看影片研究戰術，希望能有更好表現。談到未來規劃，林郁婷強調，無論之後遇到什麼狀況，都會努力把自己調整到最佳狀態迎戰。

