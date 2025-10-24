即刻停職！畢拉普斯涉入詐賭案　前冠軍中鋒史普利特暫代主帥

▲拓荒者總教練畢拉普斯涉賭，史普利特暫代主帥一職。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26新賽季才剛剛展開，就驚傳有教練、球員涉入賭博風暴！前傳奇明星控衛，目前擔任波特蘭拓荒者總教練一職的畢拉普斯（Chauncey Billups），昨日驚傳因為詐賭事件遭到FBI逮捕，拓荒者球團在事件爆發後，也宣布畢拉普斯將暫時離隊、停職以全力配合調查，目前將由助理教練，也是前聖安東尼奧馬刺冠軍中鋒史普利特（Tiago Splitter）暫代總教練。

畢拉普斯昨日遭到逮補消息，震撼全美籃壇，拓荒者球團也發出聲明宣布畢拉普斯即刻停職，並全力配合相關調查，目前球隊總教練一職則由史普利特暫時代理。

現年僅40歲的史普利特，過去在球員時期曾在馬刺奪冠，高掛球鞋退役後則先後在布魯克林籃網、休士頓火箭擔任助理教練，也曾前往法國職籃擔任總教練歷練，本季則加入拓荒者助理教練團，沒想到剛剛開季，就臨危授命接下球隊兵符。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，拓荒者管理層原本考慮由另一位助理教練助理教練畢約克倫（Nate Bjorkgren）代理總教練，但考量過後，認為史普利特暫代可能較有幫助，幾經權衡後，選擇讓這位前冠軍中鋒緊急出任代理主帥一職。