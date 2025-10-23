運動雲

>

LPGA國際皇冠盃首日　徐薇淩助世界隊逆轉勝日本並列B組第一

▲LPGA皇冠盃徐薇淩攜手韓德森後來居上，為世界隊開紅盤。（圖／昊昭顧問有限公司提供）

▲LPGA皇冠盃徐薇淩攜手韓德森後來居上，為世界隊開紅盤。（圖／昊昭顧問有限公司提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

LPGA 2025國際皇冠盃（Hanwha LIFEPLUS International Crown）今天於南韓新韓國鄉村俱樂部展開序幕，徐薇淩與韓德森（Brooke Henderson）攜手代表世界隊，首日對戰日本組合古江彩佳、西郷真央。世界隊雖在前半段一度落後，卻於第9至11洞連續拿下小鳥，成功逆轉並在第14、16洞再添勝洞，最終以贏2洞剩1洞結束賽事，為世界隊取得1分積分。

B組小組賽前三天將由世界隊與南韓、日本、瑞典進行四人四球賽。今日另一場比賽，世界隊的高寶璟和胡爾（Charley Hull）同樣展現韌性，與日本山下美夢有、竹田麗央鏖戰至平手，拿下0.5分。首日結束後，世界隊與地主韓國同獲1.5分，暫時並列B組第一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲LPGA皇冠盃徐薇淩攜手韓德森後來居上，為世界隊開紅盤。（圖／昊昭顧問有限公司提供）

徐薇淩談到首日心情時坦言，剛開始有些緊張，不確定自己該扮演什麼角色，也在思考如何激勵隊友。「第9到11洞連贏後，局勢開始轉變，我們也找到彼此合拍的合作方式。」

▲LPGA皇冠盃徐薇淩攜手韓德森後來居上，為世界隊開紅盤。（圖／昊昭顧問有限公司提供）

她在第16洞更成功推進長距離推桿，引來現場球迷熱烈歡呼。徐薇淩分享，該洞果嶺速度快又有大轉折，原本打算保守，沒想到球順利入洞，成為關鍵一擊。

談到明天的賽程策略，徐薇淩表示，會和隊友再討論並交流心得，期盼能延續好表現，繼續為世界隊爭取佳績。

▲LPGA皇冠盃徐薇淩攜手韓德森後來居上，為世界隊開紅盤。（圖／昊昭顧問有限公司提供）

關鍵字： 徐薇淩LPGA國際皇冠盃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

超準！東京電擊16記三分彈轟炸　新北國王東超首戰主場18分慘敗

超準！東京電擊16記三分彈轟炸　新北國王東超首戰主場18分慘敗

全運會獨拿「10金」　混血女泳將韓安齊平追平賽史紀錄

全運會獨拿「10金」　混血女泳將韓安齊平追平賽史紀錄

超過1年沒比賽　拳擊女王林郁婷全運會照樣6連霸

超過1年沒比賽　拳擊女王林郁婷全運會照樣6連霸

巴林亞洲青年運動會　林立瑋、王婕菱出任中華隊掌旗官

巴林亞洲青年運動會　林立瑋、王婕菱出任中華隊掌旗官

全運會女子拳擊 　黃筱雯完勝對手摘金締造5連霸

全運會女子拳擊 　黃筱雯完勝對手摘金締造5連霸

國際皇冠盃23日登場　台灣女將徐薇淩和世界隊名將力抗日本

國際皇冠盃23日登場　台灣女將徐薇淩和世界隊名將力抗日本

加盟基隆黑鳶余祥平圓夢　喊話拚一生一次新人王

加盟基隆黑鳶余祥平圓夢　喊話拚一生一次新人王

獨／林書豪「引退儀式」有望年底舉辦　退役先休息半年陪伴家庭

獨／林書豪「引退儀式」有望年底舉辦　退役先休息半年陪伴家庭

快訊／周儀翔自曝曾想「退休」　將不甘願轉念再戰SBL

快訊／周儀翔自曝曾想「退休」　將不甘願轉念再戰SBL

快訊／「禁賽1年」正式復出！　周儀翔：珍惜現在的每一天

快訊／「禁賽1年」正式復出！　周儀翔：珍惜現在的每一天

Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役

熱門新聞

NBA爆震撼醜聞！熱火後衛羅齊爾、拓荒者主帥因涉賭遭逮捕

大谷翔平帥氣登機前往多倫多　球迷：這麼豪華的陣容不可能輸！

溫班亞瑪超狂反手灌籃！開幕戰轟40分15籃板0失誤　NBA史上第1人

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

兄弟、桃猿今晚緊急開會！台灣大賽G4改至周日、後續賽程全面順延　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1熱火後衛、拓荒者主帥因賭博被逮

2大谷帥氣登機　球迷：不可能輸！

3溫班亞瑪開幕戰40分15籃板創歷史

4大谷把MVP改成「團隊努力」感動眾人

5兄弟領隊劉志威強調延賽協調關鍵

最新新聞

1范戴克揭利物浦止跌內幕！

2國際皇冠盃首日　徐薇淩助世界隊逆轉勝

3熱火後衛、拓荒者主帥因賭博被逮

4羅伯斯狂讚大谷翔平「地表最強」

5NBA轉播權悄更迭　何昱奇籲籲運動部整合

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

【重量級10號隊友】波賽樂現身外野應援！被球迷熱情感染一起舞動

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【188cm帥檢太搶眼】拘提坤達全場歪樓！網笑：想被羈押了

【超狼狽！】汐科上班族風雨中硬撐傘濕成落湯雞QQ

【差幾秒就遭殃...】台中中央市場意外！整排鷹架遭吹垮壓6車

Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366