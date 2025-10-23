LPGA國際皇冠盃首日　徐薇淩助世界隊逆轉勝日本並列B組第一

▲LPGA皇冠盃徐薇淩攜手韓德森後來居上，為世界隊開紅盤。（圖／昊昭顧問有限公司提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

LPGA 2025國際皇冠盃（Hanwha LIFEPLUS International Crown）今天於南韓新韓國鄉村俱樂部展開序幕，徐薇淩與韓德森（Brooke Henderson）攜手代表世界隊，首日對戰日本組合古江彩佳、西郷真央。世界隊雖在前半段一度落後，卻於第9至11洞連續拿下小鳥，成功逆轉並在第14、16洞再添勝洞，最終以贏2洞剩1洞結束賽事，為世界隊取得1分積分。

B組小組賽前三天將由世界隊與南韓、日本、瑞典進行四人四球賽。今日另一場比賽，世界隊的高寶璟和胡爾（Charley Hull）同樣展現韌性，與日本山下美夢有、竹田麗央鏖戰至平手，拿下0.5分。首日結束後，世界隊與地主韓國同獲1.5分，暫時並列B組第一。

徐薇淩談到首日心情時坦言，剛開始有些緊張，不確定自己該扮演什麼角色，也在思考如何激勵隊友。「第9到11洞連贏後，局勢開始轉變，我們也找到彼此合拍的合作方式。」

她在第16洞更成功推進長距離推桿，引來現場球迷熱烈歡呼。徐薇淩分享，該洞果嶺速度快又有大轉折，原本打算保守，沒想到球順利入洞，成為關鍵一擊。

談到明天的賽程策略，徐薇淩表示，會和隊友再討論並交流心得，期盼能延續好表現，繼續為世界隊爭取佳績。