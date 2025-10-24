畢拉普斯詐賭案驚傳涉「洩密」？　透露球隊調度擺爛讓共謀者下注

▲NBA賭博風暴擴大，拓荒者名人堂教頭畢拉普斯遭逮補。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26新賽季才剛剛展開，就驚傳有教練、球員涉入賭博風暴！前傳奇明星控衛，目前擔任波特蘭拓荒者總教練一職的畢拉普斯（Chauncey Billups），更因此遭到逮補並即刻停職。根據美國聯邦檢方透露消息，畢拉普斯涉嫌向賭客提前洩露比賽重要資訊，讓下注者藉此獲利。

此次NBA爆發賭博博弈案，根據起訴書中內容，一位被稱為「共謀者8號」人士，涉嫌向賭客提前洩露相關比賽資訊，包括2023年球隊將於賽季尾聲「擺爛」，希望藉此提高選秀順位，多名主力陣容在賽事中將不會上場等資訊，讓賭客下注藉此獲利，而該名人士就是拓荒者主帥畢拉普斯。

據傳2023年3月份拓荒者對上芝加哥公牛之戰，當時「共謀者8號」就在賽前告訴此次被告之一的恩內斯特（Eric Earnest），球隊將會有多名主力不上場，藉此擺爛以提高選秀順位。

而這樣的內線消息，則被恩內斯特洩露給另一名被告費爾利（Marves Fairley），藉此作為投注的依據，另外甚至有一名在起訴書中被稱為「共謀者1號」的現役NBA球員，也下注拓荒者落敗。

最終該場比賽，拓荒者也確實以28分之差慘敗給公牛，該場比賽多名先發主力皆高掛免戰牌，最終拓荒者該季結束也以全聯盟第5高的「狀元籤」中選機率，抽中第3順位，並挑進了大物控衛韓德森（Scoot Henderson ）。