快訊／NBA本季最強得分王誕生！　SGA轟生涯新高55分率雷霆2連勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26新賽季陷入「賭博風暴」疑雲，但例行賽仍持續照常進行，衛冕軍奧克拉荷馬雷霆24日作客挑戰印第安那溜馬，又和對手一路糾纏到2度延長賽，雷霆靠著當家王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟生涯新高「55分」帶領下，率領雷霆最終141比135苦戰勝出，勇奪開季2連勝。

雷霆在開幕戰就和對手休士頓火箭殺到2OT，才在SGA關鍵罰球下贏得勝利，此戰作客交手溜馬，雷霆二當家威廉斯（Jalen Williams）持續因手腕傷勢無法出賽，但一哥吉爾吉斯-亞歷山大火力全開，半場打完率隊以7分領先。

不過地主溜馬在下半場開始反撲，並逐步將比分逼近，主力前鋒西亞卡姆更在正規賽終了前6.8秒命中關鍵跳投，讓雙方戰成113平手進入延長賽。

首度延長賽雙方依舊殺得難分難捨，吉爾吉斯-亞歷山大不斷利用火燙手感強勢單打拿分，但溜馬總是能在關鍵時刻緊咬比分不放，首度延長賽終了前12.6秒，溜馬馬瑟林（Bennedict Mathurin）切入拿下關鍵兩分，雙方124比124依舊難分高下，進入2度延長賽。

第二次延長賽，雷霆不再讓機會溜走，吉爾吉斯-亞歷山大獨拿9分，包含最後關頭4罰俱中，加上威金斯（Aaron Wiggins）也貢獻兩記三分冷箭，最終雷霆就以141比135艱辛贏球。

此戰雷霆最大關鍵就是一哥吉爾吉斯-亞歷山大，他全場31投15中，包含26罰23中，狂轟生涯新高55分外帶8籃板、5助攻、2抄截、1阻攻，威金斯貢獻23分、9籃板，包含三分球9投5中，霍姆格倫（Chet Holmgren）15分、12籃板。

溜馬此戰雖有5人得分達雙位數，但關鍵時刻仍無法阻擋吉爾吉斯-亞歷山大拿分種下敗因，馬瑟林拿下全隊最高36分外帶11籃板，西亞卡姆32分、15籃板、4助攻。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大狂轟生涯新高55分，率隊開季2連勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆吉爾吉斯-亞歷山大SGAShai Gilgeous-Alexander溜馬

