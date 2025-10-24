運動雲

快訊／TPVL台中連莊又有韓援女神　三星獅啦啦隊吳瑞律火熱加盟

▲TPVL台中連莊專屬小魔女啦啦隊，又有高人氣韓援女神吳瑞律加盟。（圖／連莊提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣職業排球聯賽（TPVL）元年賽季自九月底熱烈開打以來，戰況持續升溫。台中連莊隊以五連勝的亮眼戰績穩居榜首，不僅球員表現吸睛，「Little Witches」小魔女啦啦隊的活力應援更成為場邊焦點。24日小魔女啦啦隊透過官方社群宣布，第四位韓籍成員吳瑞律（오서율）將於季中正式加盟，與小魔女們攜手為台中連莊注入全新能量。

吳瑞律在韓國擁有豐富的啦啦隊經歷，橫跨棒球、籃球、足球與拳擊等多項運動領域。目前任職於三星獅棒球隊啦啦隊、高陽索諾天空槍手籃球隊啦啦隊，並擔任華城足球俱樂部應援團長，同時也是黑色武術拳擊隊啦啦隊成員。此次遠赴台灣並跨足排球領域、加入連莊小魔女，象徵她持續拓展應援事業版圖、挑戰全新舞台的決心。

對於即將加盟小魔女啦啦隊，吳瑞律開心表示，「能夠把我對應援的熱情和能量傳遞給台灣球迷，我感到非常激動！希望在台灣也能像在韓國擔任應援團長時一樣，帶來充滿真心的表演，展現我多樣的魅力！」

她笑說，雖然自認唱歌實力「普通」，但非常喜歡唱歌與表演，希望未來能用歌聲與舞姿，為球迷帶來更多元的應援體驗！

「Little Witches」小魔女啦啦隊原有八名成員，由隊長陳伊領軍，成員包括玥晨、以恩、小李子、娜比，以及韓籍成員「水原女神」金吉娜、高人氣樂天女孩廉世彬，與清新風格新星高佳彬。此次迎來新成員吳瑞律加入，小魔女陣容再度升級，期待她以滿滿熱情和能量，帶給球迷耳目一新的應援體驗。

關鍵字： 吳瑞律啦啦隊台中連莊韓援女神

